Olszewski: sprzedaż kredytów hipotecznych w I poł. 2023 r. będzie niska, co wiąże się z oczekiwaniem na program "Kredyt 2 proc."

W pierwszej połowie roku sprzedaż kredytów hipotecznych pozostanie niska, co wiąże się z wysokimi stopami procentowymi i oczekiwaniem na program "Kredyt 2 proc." – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W 2022 r. zysk netto Alior Banku wyniósł 683 mln zł, co oznacza wzrost o 201 mln zł w stosunku do wyniku za rok 2021. W IV kw. Alior zarobił 360 mln zł, co jest najwyższym wynikiem w historii.

"Wynik byłby wyższy, jednak jest on obciążony wydarzeniami jednorazowymi, głównie wakacjami kredytowymi" - powiedział prezes Alior Bank Grzegorz Olszewski podczas piątkowej konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników.

Bank podał, że skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto w IV kw. wyniósłby 369 mln zł - a w całym 2022 r. byłoby to 1,371 mld zł.

"Wynik banku jest nieco niższy od konsensusu prognoz analityków, czego powodem jest utworzenie rezerw na koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych. Zrobiliśmy to w dwóch taktach - w IV kw. ze względu na napływ pozwów od klientów frankowych utworzyliśmy rezerwy na 20 mln zł, a potem, widząc opinię rzecznika TSUE, uznaliśmy, że będziemy bardziej konserwatywni i utworzyliśmy dodatkowe 18 mln zł rezerw" - powiedział wiceprezes banku Radomir Gibała.

Podczas konferencji wskazano także, że bankowi udało się obniżyć poziom kredytów niepracujących poniżej 10 proc. Wskaźnik obniżył się z 11,77 proc. w IV kw. 2021 do 9,8 proc. w IV kw. 2022.

"W najbliższych kwartałach spodziewamy się pogorszenia sytuacji w kredytach, jednak wskaźnik kosztu ryzyka nie przekroczy 1,9 proc." - powiedział podczas konferencji wiceprezes Aliora Tomasz Miklas. W 2022 r. ten wskaźnik wynosił 1,51 proc.

Alior Bank zanotował w ubiegłym roku szpadek sprzedaży kredytów hipotecznych - wynik IV kw. 2022 r. był pod względem udzielonych kredytów (0,38 mld zł) gorszy o 57 proc. od wyniku IV. kw. 2021 r. Spadła liczba klientów posiadających kredyt hipoteczny, choć wartość portfela wzrosła o 3 proc. Także sprzedaż kredytów gotówkowych spadła o 1 proc., zaś wartość portfela zmalała o 10 proc.

"Sytuacja pod względem kredytów konsumpcyjnych w 2023 r. będzie podobna do roku 2022. W przypadku kredytów hipotecznych spodziewamy się, że popyt w I połowie roku, co będzie wynikać z wysokich stóp procentowych oraz oczekiwania na program +Kredyt 2 proc.+. Jeśli projekt zostanie wdrożony, to oczekujemy odbicia w II połowie roku" - powiedział Grzegorz Olszewski.

Dodał także, że bank przygotowuje się do przejścia z obecnego wskaźnika referencyjnego - WIBOR - na nowy wskaźnik - WIRON.

"Już w II połowie roku planujemy wdrożenie produktów biznesowych opartych na WIRONie. Co do kredytów hipotecznych to nie mogę jeszcze powiedzieć, kiedy pojawią się kredyty hipoteczne oparte na WIRONie. Analizujemy rynek, patrzymy, co trzeba zrobić, aby przejście na nowy wskaźnik było bezpieczne dla banku i zrozumiałe dla naszych klientów" - dodał prezes Alior Banku.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl