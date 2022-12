Olsztyn: 7,5 mln zł na projekty w budżecie obywatelskim

Od 9 stycznia do 28 lutego 2023 r. odbędzie się nabór wniosków do dziesiątej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego – poinformował urząd miasta. Do wykorzystania będzie w sumie 7,5 mln zł.

Nabór propozycji przedsięwzięć finansowanych z budżetu obywatelskiego odbędzie się po rocznej przerwie. Mieszkańcy - jak w poprzednich edycjach - będą mogli zgłaszać projekty miejskie i osiedlowe.

"Pula środków finansowych przeznaczonych na projekty miejskie wyniesie 2,4 mln zł, a na projekty osiedlowe 5,1 mln zł" - zapowiedział olsztyński magistrat.

W obu tych kategoriach można zgłaszać pomysły inwestycji (tzw. projekty twarde) lub działań, np. związanych z organizacją festynów czy imprez sportowych (tzw. projekty miękkie).

Koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć 800 tys. zł - w przypadku projektów twardych oraz 100 tys. - dla projektów miękkich. Limit finansowy twardego projektu osiedlowego zależy od liczby mieszkańców na danym osiedlu, a miękkiego wynosi 50 tys. zł. Najwyższą kwotą (408 tys. zł) będą dysponowali mieszkańcy Jarot, a najniższą (160 tys. zł) mieszkańcy Kortowa.

Zgodnie z opublikowanym przez ratusz harmonogramem ogłoszenie listy projektów do głosowania nastąpi 19 maja przyszłego roku. Głosowanie odbędzie się od 5 czerwca do 18 czerwca, a ogłoszenie listy zwycięskich projektów - 12 lipca 2023 r. Projekty wybrane w X edycji OBO będą realizowane w 2024 r.

Idea tzw. budżetu partycypacyjnego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na wykorzystanie miejskich finansów. Ma to podnieść zaufanie lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin.

