Olsztyn: 78 mln zł ma kosztować budowa Centrum Urazowego Szpitala Wojewódzkiego

78 mln zł ma kosztować budowa Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 65 mln zł z rządowych inwestycji strategicznych - poinformował w środę marszałek województwa Gustaw Brzezin.

"Wieloletnie starania Zarządu Województwa przyniosły dobry efekt, bo uzyskaliśmy informację, że otrzymamy duże środki finansowe na realizację projektu pod nazwą +Centrum Urazowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego+. To kwota 65 mln zł z tak zwanych rządowych inwestycji strategicznych. To faktycznie inwestycja strategiczna, nie tylko dla szpitala, ale w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa dla całego regionu" - powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Brzezin. Podkreślił, że to inwestycja ważna zarówno dla mieszkańców regionu, jak i ludzi odwiedzających Warmię i Mazury.

Wskazał, że jest to duża inwestycja o wartości 78 mln zł, z udziałem własnym wynoszącym 13 mln zł.

Dyrektor szpitala Irena Kierzkowska podkreśliła, że informacja o możliwości budowy Centrum Urazowego jest ogromnie ważna dla szpitala wojewódzkiego.

"Obecnie jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na przygotowanie terenu pod budowę centrum. 16 czerwca nastąpi rozstrzygnięcie tego przetargu. To bardzo szczęśliwy dzień dla szpitala i zapisze się chlubną kartą w rozwoju placówki. Momentem przełomowym była budowa bloku operacyjnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a obecnie przygotowanie do budowy centrum" - podała.

Centrum Urazowe będzie się mieścić w trzykondygnacyjnym budynku, w którym swoje miejsce znajdzie Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii z 20 łóżkami oraz Oddział Urazowo -Ortopedyczny. Pacjent poddany zostanie diagnostyce dzięki tomografowi komputerowemu. Zespół specjalistów będzie dyżurował (niezależnie od zespołu lekarzy dyżurnych) w budynku głównym szpitala.

W pobliżu szpitala i przyszłego Centrum Urazowego jest lądowisko dla śmigłowców LPR.

Dyrektor Kierzkowska wskazał, że ideą centrum jest zmniejszenie kalectwa pourazowego i przywracanie poszkodowanych do zdrowia. Wskazała, że budowa placówki urazowej to też możliwość rozwoju zawodowego dla personelu.

"Ratownictwo medyczne jest niechcianym dzieckiem systemu. Zainteresowanie tą dziedziną medycyny jest nikłe, zatem poprawa warunków pracy ma odwrócić ten trend. Chcemy przyciągnąć młodych lekarzy i zainteresować ich tą dziedziną"- dodała.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl