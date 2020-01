Olsztyn: Budowa elektrociepłowni ruszy na przełomie marca i kwietnia

Budowa nowej elektrociepłowni w Olsztynie rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia - poinformowały w piątek władze Olsztyna na konferencji prasowej. Podano też, że Komisja Europejska dofinansuje projekt kwotą 40 mln euro.

Komisja Europejska w czwartek zdecydowała o dofinansowaniu budowy elektrociepłowni w Olsztynie kwotą 40 mln euro. Inwestycja powstanie w ciągu 36 miesięcy, a jej realizacja rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia przy ul. Lubelskiej.

"Jak stwierdzono w komunikacie KE nasz projekt to dobry przykład stosowania zasady, którą kierujemy się w polityce spójności UE: +myśl globalnie, działaj lokalnie+". Nic dodać, nic ująć! Jesteśmy na najlepszej ścieżce, żeby wiosną ruszyć z budową" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

W pierwszej kolejności zostanie zbudowana kotłownia gazowo-olejowa. Jej budowa ma trwać 18 miesięcy. Główna część ciepłowni, na paliwo alternatywne pozyskiwane z wysokokalorycznych odpadów, które nie mogą być składowane na wysypiskach, ma zostać zrealizowana w ciągu 36 miesięcy.

Budowa nowej elektrociepłowni w Olsztynie stała się konieczna po tym, gdy w 2010 roku koncern Michelin wypowiedział umowę na dostarczanie ciepła dla mieszkańców Olsztyna. Początkowo miało się to stać w 2015 roku. Po negocjacjach z władzami Olsztyna uzgodniono, że nastąpi to nie wcześniej niż w 2020 r.

Władze Olsztyna podkreślają, że nowa elektrociepłownia nie tylko zabezpieczy miasto w ogrzewanie i ciepłą wodę, ale także "domknie system gospodarki odpadami komunalnymi w całym regionie". W nowej elektrociepłowni zdecydowanie mają być ograniczone emisje do atmosfery: pyłów, gazów cieplarnianych i trujących związków, a zużycie węgla ma być zredukowane z obecnych 98 proc. do ok. 36 proc. Paliwo alternatywne pochodzące z przetworzonych odpadów komunalnych ma stanowić w nowej elektrociepłowni 30 proc. wsadu do kotła. Kolejnych 30 proc. będą stanowiły OZE, a 4 proc. to gaz.

Nową elektrociepłownię zbuduje dla Olsztyna firma "Dobra Energia dla Olsztyna", a cała inwestycja ma kosztować 3,5 mld zł.