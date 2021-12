Olsztyn: Choinkę można wybrać na leśnych plantacjach i samodzielnie ściąć

Na leśnej plantacji koło Olsztyna można wybrać żywą choinkę i samodzielnie ściąć – poinformował PAP rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Choinkobranie w ten weekend odbywa sie w nadleśnictwie Kudypy.

Leśnicy przekonują, że prawdziwa, żywa choinka to przede wszystkim nawiązanie do tradycyjnych świąt, gdzie drzewko świąteczne wypełniało zapachem cały dom. Żywa choinka wprowadza niezwykły, świąteczny klimat. Naturalna barwa igieł, zapach żywicy, nieco nieregularny kształt- to wszystko sprawia, że każda choinka jest inna.

W ten weekend w nadleśnictwie Kudypy będzie możliwość wybrania choinki, która ozdobi nasze mieszkanie. Można z całą rodziną przyjechać i z plantacji leśnej wybrać świerk, a następnie samemu go wyciąć. To duża radość zwłaszcza dla najmłodszych - powiedział Adam Pietrzak.

Drzewka w zależności od wysokości będą kosztować od 25 do 45 zł. Świerk pospolity ma tę przewagę nad innymi gatunkami, że pięknie pachnie. Niestety słabą stroną świerka jest to, że gubi igły.

Leśnicy przekonują, że uprawa żywej choinki jest bardziej ekologiczna. Drzewko, rosnąc, cały czas pobiera szkodliwy dwutlenek węgla i przetwarza go na tlen.

Po wycięciu jej korzenie stanowią dobrą biomasę, która przekształca się w próchnicę użyźniającą glebę. Nie jest prawdą, że kupując żywą choinkę, niszczymy las. Drzewka najczęściej rosną na specjalnych plantacjach lub w lasach, w miejscach, gdzie nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami wysokiego napięcia. Po świętach żywą choinkę można rozdrobnić i dodać do kompostu - drzewko szybko się rozłoży. Jeżeli drzewko było w doniczce, przy właściwej pielęgnacji można je wsadzić do ogrodu.

