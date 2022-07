Olsztyn: Klaster Energetyczny ma działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku i poprawa środowiska naturalnego to m.in. cele olsztyńskiego Klastra Energetycznego, który tworzy od wtorku kilkanaście instytucji. Mają one działać wspólnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego miasta.

Jak podał we wtorek olsztyński magistrat, dziesięć olsztyńskich instytucji należących do samorządu Olsztyna stworzyło w 2011 roku Klaster Porozumienie Komunalne. Przez kolejne lata skutecznie działał na rzecz wspólnej koordynacji działań, podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności sektora usług komunalnych.

"Potrzeby i priorytety ekonomiczno-środowiskowe wymuszają na nas transformację naszych dotychczasowych działań w kierunku efektywnego zarządzania energią. Podpisanie umowy przekształcenia Klastra Porozumienie Komunalne w Klaster Energii to krok dla bezpieczeństwa energetycznego naszego miasta"- poinformował prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, które koordynuje działania klastra, Konrad Nowak.

Umowa została podpisana we wtorek w olsztyńskim magistracie z udziałem podmiotów działających w dotychczasowym klastrze oraz tych, które dołączyły do nowo powstałego.

"Zaprosiliśmy do tego przedsięwzięcia, poza naszymi spółkami, partnerów zewnętrznych. Wiemy, jakie są wyzwania w zakresie ochrony środowiska, wiemy, jak wytwarzać energię z odnawialnych źródeł, już to zresztą robimy. Poza tym należy pamiętać, że tego typu organizacje mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do unijnego wsparcia"- podkreślił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Wśród nowych podmiotów są Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, spółka Dobra Energia dla Olsztyna oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ten ostatni jest jednym z największych konsumentów prądu w naszym mieście.

"Bardzo zależy nam na tym, aby wspierać wszelkie działania prowadzące do zrównoważonego korzystania z energii. Będziemy korzystać z naszych zasobów, by szukać innowacyjnych rozwiązań produkcji zielonej energii. Wszystko po to, by ograniczać emisję szkodliwych gazów, pochodzących ze spalania surowców kopalnych. Mamy centrum biogospodarki, które m.in. pracuje nad najnowocześniejszymi technologiami produkcji energii nie tylko z biomasy, ale na przykład z glonów"- poinformował rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski.

Jak podał magistrat, główne cele Klastra to: osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku, zachowanie i poprawa środowiska naturalnego, zapewnienie dostępu do +czystej+ energii elektrycznej i cieplnej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

