Olsztyn: Miasto zachęca mieszkańców do przyłączania się do sieci miejskiej ciepłowniczej

Olsztyn zachęca mieszkańców by przyłączali się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z dofinansowania w programie Wymień piec mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe - podał urząd miasta w Olsztynie.

Magistrat zachęca mieszkańców Olsztyna do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. To najlepsza metoda, by zyskać bezpieczne i wygodne ogrzewanie niskoemisyjne.

"Im mniej będzie starych, nieefektywnych pieców, tym większą szansę będziemy mieć na czystsze powietrze w naszym mieście. Dlatego warto zdecydować się na przyłączenie do ciepła produkowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej"- wskazuje urząd miasta.

Z dofinansowania w programie "Wymień piec" mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, m.in. audyt energetyczny budynku, warunki przyłączenia do sieci wydane przez MPEC, dokumentację techniczną projektu.

"Program jest szansą na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów"-podkreślił Dariusz Mikulak z Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej.

Szczegółowe informacje oraz wykaz dokumentów, jakie należy złożyć ubiegając się o dofinansowanie są na internetowej stronie programu "Wymień piec".

Jak podał urząd miasta w Olsztynie, od 2017 roku z dofinansowania skorzystali mieszkańcy 23 budynków wielorodzinnych oraz 21 jednorodzinnych. W tym przypadku dofinansowania były przyznawane w 2017 i 2018 roku; od kolejnego zaczął działać rządowy Program Priorytetowy "Czyste Powietrze". Łączne dofinansowanie, jakie zostało przyznane, to niemal milion złotych. Program spowodował też oszczędność energii (2209 MWh/rok) oraz redukcję produkcji dwutlenku węgla (659 ton/rok).