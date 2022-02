Olsztyn: Nowe, wyższe stawki za odbiór odpadów

Za każdy zużyty metr sześcienny wody mieszkańcy Olsztyna zapłacą od kwietnia 9,70 zł - rada miasta Olsztyna przyjęła w czwartek nowe, wyższe stawki. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 11 było przeciw.

Cena odbioru śmieci jest w mieście połączona z ilością zużywanej wody. Radni zdecydowali, że za zużyty metr sześcienny wody od kwietnia trzeba będzie zapłacić 9,7 zł za odbiór odpadów. Obecnie obowiązująca stawka to 8,4 zł.

Jednocześnie radni zdecydowali, że wzrośnie ulga dla rodzin wielodzietnych - z 5 do 6 zł miesięcznie za każdego członka rodziny zamieszkującego w danej nieruchomości. Poza tym większa będzie zniżka dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Teraz ta stawka to 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie, a po zmianach byłoby to 0,50 zł.

Przed przyjęciem uchwały prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział, że mieszkańcy płaciliby mniej i za śmieci, i za ciepło, gdyby przedstawiciele obecnej ekipy rządzącej przez dwa lata nie blokowali budowy w mieście spalarni RDF-u (inwestycja jest obecnie prowadzona). "Rocznie płacilibyśmy 16 mln zł mniej, niż teraz. Mieszkańcy Olsztyna muszą płacić więcej wyłącznie z powodów politycznych" - mówił Grzymowicz.

