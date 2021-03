Olsztyn: Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowy system opłat za odbiór śmieci

Od 1 kwietnia w Olsztynie zacznie obowiązywać nowy system opłat za odbiór śmieci. Samorząd podpowiada jak wypełnić deklarację dotyczącą zużycia wody, ponieważ to właśnie z nią związana będzie opłata za odbiór śmieci. W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni deklaracje wypełnią zarządcy i administratorzy.

Urząd Miasta w Olsztynie przypomniał we wtorek, że zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przyjęte już w maju poprzedniego roku. Wówczas olsztyńscy radni zdecydowali, że opłaty będą naliczane nie w odniesieniu do zadeklarowanej liczby mieszkańców w lokalu, a do ilości zużytej wody. Natomiast w lutym ustalone zostały nowe stawki.

"Z ustawy wynika, że system gospodarki odpadami komunalnymi musi się bilansować. Szacujemy, że około 20 tys. mieszkańców nie płaci za odpady. Dlatego należało to uszczelnić. Metoda określenia opłaty za odpady w odniesieniu do zużycia wody pozwoli ograniczyć negatywne zjawisko, gdyż każda osoba zamieszkująca nieruchomość generuje zużycie wody niezależnie od tego, czy została przez właściciela nieruchomości zgłoszona jako wytwórca odpadów, czy też ten obowiązek nie został dopełniony"- podkreślił dyrektor wydziału środowiska Zdzisław Zdanowski.

Nowa deklaracja powinna zostać złożona do 10 maja. W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będą to robić zarządcy i administratorzy. Jednak mieszkańcy domków jednorodzinnych są zobowiązani wypełnić dokument we własnym zakresie.

Od poprzedniego tygodnia do mieszkańców domków trafiają za pośrednictwem poczty informacje o sposobie wypełnienia deklaracji. Łącznie w skrzynkach na listy znajdzie się niemal 8 tys. takich ulotek, w których krok po kroku wyjaśniamy, jak dopełnić formalności - wskazał magistrat.

"Zanim zabierzemy się za wypełnianie deklaracji, poczekajmy na fakturę za wodę wystawioną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na tym dokumencie zostanie podane średnie zużycie wody z minionych 12 miesięcy. Tę informację należy dołączyć do deklaracji. Dlatego nie szukajmy starych faktur, nie wyliczajmy sami, poczekajmy na dokument z wodociągów"- zaapelowała kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Ewa Łukasik-Błażejewicz.

Od 1 kwietnia w Olsztynie stawka za odpady będzie wynosić 8,40 zł za m3 zużytej wody. W przypadku posługujących się kartą dużej rodziny opłatę można pomniejszyć o 5 zł za każdą osobę. Poza tym posiadacze przydomowych biokompostowników mogą odliczyć 0,40 zł za m3 zużytej wody od stawki podstawowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl