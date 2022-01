Olsztyn: PiS proponuje utworzenie Warmińskiej Kolei Metropolitalnej

Utworzenia Warmińskiej Kolei Metropolitalnej, która powstałaby dzięki modernizowanym liniom kolejowym wokół Olsztyna chcą działacze PiS. Jak podkreślają, stolica Warmii i Mazur dla swojego rozwoju potrzebuje dobrej komunikacji.

Regionalni działacze PiS podczas wtorkowej konferencji prasowej na przystanku kolejowym Olsztyn Śródmieście mówili o potrzebie utworzenia kolei metropolitalnej wokół Olsztyna.

Prezes PiS okręgu olsztyńskiego Jerzy Szmit podkreślił, że PKP PLK realizuje wiele inwestycji i modernizacji linii kolejowych: nr 219 (Olsztyn - Ełk)), 353 (Olsztyn - Korsze), 220 (Olsztyn - Bogaczewo), 216 (Olsztyn - Działdowo) i 221 (Olsztyn - Braniewo) przebiegających przez Olsztyn, budowę nowych przystanków w granicach miastach i jego sąsiedztwie.

"To tworzy nowe możliwości wykorzystania kolei jako środka komunikacji w olsztyńskim obszarze aglomeracyjnym jak również wewnątrz samego Olsztyna. Rozpoczęcie procesu modernizacji stacji Olsztyn Główny oraz prowadzony przez PKP SA bardzo zaawansowane prace przygotowawcze budowy dworca Olsztyn Główny dopełniają i zwielokrotnią ten potencjał. Olsztyn dla swego rozwoju oraz dla rozwoju obszaru aglomeracyjnego potrzebuje nie tylko dobrej komunikacji zewnętrznej, ale również wewnętrznej" - podkreślił.

Wskazał, że "ważnym, a może kluczowym elementem może być kolej, o ile jej potencjał może być właściwie wykorzystany".

Podkreślił też, że zwrócił się do prezesa PKP PLK o przedstawienie ewentualnej koncepcji stworzenia Warmińskiej Kolei Aglomeracyjnej. "Chcemy by przedstawione nam materiały stały się podstawą do dyskusji, w wyniku której powstanie plan uczynienia z kolei istotnego środka komunikacji pasażerskiej dla mieszkańców Olsztyna, powiatu olsztyńskiego i obszaru aglomeracyjnego" - mówił Szmit.

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski zapewnił, że mieszkańcy będą korzystać z linii kolejowej do Braniewa, która jest obecnie remontowana. "Linia kolejowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem i na miarę obwodnicy Dobrego Miasta" - ocenił.

Radny sejmiku warmińsko-mazurskiego PiS Dariusz Rudnik podkreślił, że region olsztyński będzie mógł pełnić rolę metropolii wówczas, gdy w jej granicach będzie mieszkać od 250 do 350 tys. osób. "Od kilku lat promujemy taki pomysł dla naszego miasta jako jedyne rozwiązanie. Kręgosłupem może być kolej. Inaczej młodzi ludzie będą opuszczać Olsztyn" - dodał.

Radny Olsztyna PiS Radosław Nojman wskazał, że w ostatnich latach w Olsztynie powstało kilka przystanków kolejowych. Zaapelował do prezydenta Olsztyna "by nie odwracał się od linii kolejowych plecami" ale, aby miasto zainwestowało w drogi dojazdowe do kolei i w parkingi.

