Olsztyn: Podpisano umowę na remont hali Urania

Firma Mirbud wyremontuje i zmodernizuje olsztyńską halę widowiskowo-sportową Urania. Z obecnej hali zostaną jedynie fundamenty, filary konstrukcyjne i łączący je wieniec. Remont ma potrwać około 2 lat.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podpisał umowę z wiceprezesem Mirbudu Sławomirem Nowakiem na płycie głównej Hali Urania. Płyta ta jest już częściowo rozebrana, zdarto z niej m.in. część klepek, które licytowano na lokalnych aukcjach dobroczynnych.

"To ogromne przedsięwzięcie, Urania jaka znamy przechodzi do historii" - mówił Grzymowicz podkreślając, że koszt remontu i modernizacji hali to ponad 190 mln zł, z czego 131 mln to unijne wsparcie.

Obecny na podpisaniu umowy marszałek Gustaw Marek Brzezin podkreślił, że zadanie, jakiego podjął się samorząd Olsztyna jest odpowiedzią na współczesne zapotrzebowania. "Tak dynamicznie musimy się rozwijać jako region" - mówił Brzezin.

Ze starej hali Urania zostaną jedynie fundamenty, słupy konstrukcyjne i wieńczący je wieniec. Wszystko inne, łącznie z charakterystyczną kopułą hali, zostanie rozebrane. "Łatwiej byłoby nam zbudować taka halę od podstaw. To, co musi zostać ogranicza nas nieco w działaniach" - przyznał w rozmowie z PAP przedstawiciel Mirbudu Sławomir Nowak, który przyznał, że obecnie konstruktorzy wyliczają, czy słupy konstrukcyjne obecnej Uranii udźwigną nową kopułę. Jeśli nie - pomysły na modernizację trzeba będzie zmienić.

Firma Mirbud do hali Urania ma wejść już w lipcu, prace rozpocznie od rozbiórek budynków przyległych do hali, potem będzie rozbierana sama Urania. W jej podziemiach mają powstać parkingi, zostanie wykonanych kilkadziesiąt odwiertów potrzebnych do zamontowania pomp ciepła - nowa hala ma być energooszczędna i w czasie braku dużych imprez ma się samobilansować energetycznie.

Nowa Urania, poza główną halą widowiskowo-sportową dla 4 tys. osób, będzie miała halę rozgrzewkową na 500 osób - jej dach będzie pokryty panelami fotowoltaicznymi. Przed gmachem ma być zadaszone lodowisko, które latem będzie przekształcane w tor wrotkowy. Obok będzie ścianka wspinaczkowa.

Nowak powiedział PAP, że największym wyzwaniem dla wykonawcy robót będzie zamontowanie nowoczesnych systemów nadzoru nad halą, jej monitoringu, sterowania ogrzewaniem itp. "Mamy doświadczenie w takich inwestycjach ale to jest zawsze wyzwanie" - przyznał.

W czasie prac budowlanych Mirbud zamierza korzystać z pomocy lokalnych firm. "Bedą takie prace, przy których będziemy potrzebować nawet ok. 20o ludzi jednocześnie" - przyznał Nowak.

Remont i modernizacja Uranii ma potrwać ok. 2 lat.

Hala widowiskowo-sportowa Urania to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych budynków Olsztyna. Wybudowana w latach 1973-78, popadła w opłakany stan; czasem woda ciekła na głowy uczestników odbywających się w niej imprez.

