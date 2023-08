Olsztyn: Ponad 5 mln zł dla miasta na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego

Ponad 5 mln zł otrzymało miasto Olsztyn w ramach wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, dzięki czemu powstaną 44 mieszkania - przekazali w piątek podczas briefingu politycy PiS. W tej transzy rządowego wsparcia do regionu trafi łącznie ponad 30 mln zł.

Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski poinformował podczas briefingu, że - w ramach najnowszej transzy z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego - Olsztyn otrzymał ponad 5 mln zł dofinansowania na budowę 44 mieszkań. Wsparcie dostało też Mrągowo - 18,8 mln zł, Szczytno - 2 mln zł i gmina Ełk 4,5 mln. Łącznie - jak przekazano - do woj. warmińsko-mazurskiego trafi blisko 30,5 mln zł.

"Warmińsko-mazurskie to było takie województwo, które często było niedofinansowane. My traktujemy je jako strategiczne. Z tego względu te środki, które płyną na mieszkania, drogi, szpitale czy kolej nadrabiają te wcześniejsze różnice" - powiedział Maliszewski.

Podkreślił, że działania rządu - mające pomóc Polakom realizować marzenia o własnym mieszkaniu - opierają się na kilku filarach. Wskazał, że jednym z nich jest fundusz dopłat do mieszkań komunalnych i socjalnych, skierowany do tych, których nie stać na zakup własnego mieszkania. "Jako rząd troszczymy się o osoby, które mają mniejsze środki. Pomagamy tym osobom, które za poprzedników były wykluczane" - zapewnił.

Jako kolejny filar polityki mieszkaniowej wskazał program "Pierwsze Mieszkanie", na który składają się bezpieczny kredyt 2 proc., czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. oraz Konto Mieszkaniowe - program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania. Wspomniał też o budownictwie społecznym oraz o przepisach, które umożliwiły budowę domu (do 70 m kw.) bez konieczności uzyskania pozwolenia czy darmowych projektach domów.

Posłanka Iwona Arent mówiła, że problemy z uzyskaniem własnego lokum są najczęstszym powodem interwencji obywateli w biurze poselskim. Podkreślała potrzebę dobrego współdziałania samorządów z rządem dla rozwiązywania problemów w tym zakresie. "Mam nadzieję, że w Olsztynie dojdzie kiedyś do takiej sytuacji, że będzie dobra współpraca samorządu z rządem i będziemy mogli wtedy więcej pieniędzy uzyskać na takie programy" - stwierdziła.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przekazał z kolei, że pieniądze, które trafią do regionu w tej transzy programu, pozwolą na wybudowanie 187 mieszkań. "Nadrzędnym celem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości jest wspieranie polskich rodzin" - podkreślał.

Jak informowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ramach tej transzy z programu, który wspiera tani wynajem, przyznano ponad 350 mln zł dla 71 samorządów z 15 województw. Dzięki niej zbudowanych, wyremontowanych lub zaadaptowanych zostanie 1 763 lokali mieszkalnych. Powstanie też 118 nowych miejsc w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności oraz 60 miejsc w noclegowniach.

Budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. to 1,65 mld zł, z czego rozdysponowano już około 1,3 mld zł. Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. wartości inwestycji. Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, a bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak zapowiedział olsztyński magistrat, trzy bloki OTBS z 44 mieszkaniami powstaną przy ul. Zientary-Malewskiej. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 14,5 mln zł, z czego ponad 5 mln to wsparcie z rządowego programu. Budowa ma ruszyć we wrześniu i zakończyć się do końca przyszłego roku.

"To propozycja dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny, a jednocześnie zbyt bogatych, by otrzymać mieszkanie komunalne. Co ważne: najemcy nowych lokali mieszkalnych będą mogli skorzystać z rządowego programu dopłat do czynszu +Mieszkanie na Start+" - podawał urząd miasta.

