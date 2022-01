Olsztyn: Potrzebne kolejne konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi krajowej nr 16 przez Mazury

Będą kolejne konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi krajowej nr 16 przez Mazury - od Mrągowa do Ełku; GDDKiA złożyła bowiem dodatkowe informacje potrzebne do wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji - poinformowała PAP Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie.

Rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie Justyna Januszewicz poinformowała PAP, że dokumenty, które w ostatnim czasie wpłynęły z GDDKiA będą podlegały analizie nie tylko przez pracowników tej instytucji, ale też będą poddane konsultacjom społecznym. Dotyczą one ochrony przed hałasem terenów, przez które planowana jest inwestycja.

Rzecznik prasowy olsztyńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Karol Głębocki powiedział PAP, że złożony w ostatnich dniach grudnia dokument powstał w oparciu o informacje od samorządów, przez tereny których ma przebiegać inwestycja.

"Wystąpiliśmy do urzędów gmin z prośbą o klasyfikację akustyczną obszarów podlegających ochronie przed hałasem dla terenów sąsiadujących z analizowanymi wariantami przedsięwzięcia" - wyjaśnił Głębocki i przyznał, że pierwotnie dokument miał być gotowy do końca września, ale samorządy nie nadesłały na czas odpowiedzi i dlatego złożono go na koniec grudnia. Głębocki przyznał także, że uzupełnienie dokumentacji dotyczącej ochrony przed hałasem nie było jedynym, jakie GDDKiA złożyło do pierwotnej dokumentacji ws. wydania decyzji środowiskowej dotyczącej DK 16 przez Mazury.

Budowa DK 16 przez Mazury, tj. od Mrągowa przez Mikołajki i Orzysz do Ełku, od wielu lat budzi ogromne emocje nie tylko na Mazurach. Zwolennicy i przeciwnicy tej inwestycji toczą na ten temat zacięte spory. Zwolennicy DK 16 argumentują, że Mazury bez szybkiej drogi będą się stawały skansenem, że bez tej drogi nie ma szans na ściągnięcie do regionu inwestorów. Przeciwnicy przekonują, że zdegradowane zostaną bezcenne przyrodniczo tereny, że Mazury powinny się rozwijać w oparciu o czyste powietrze i przyrodę, a nie przemysł - w ocenie tej grupy wystarczy poszerzyć i wyprostować obecną "szesnastkę", a nie budować nową, szeroką drogę przez cenne przyrodniczo tereny.

Olsztyńska Regionalna dyrekcja Ochrony Środowiska pracuje nad wydaniem decyzji środowiskowej od wielu miesięcy. Januszewicz powiedziała PAP, że na razie nie można nawet orientacyjnie podać terminu wydania takiej decyzji. "Dokumenty, które ostatnio otrzymaliśmy będą wymagały konsultacji społecznych. Na razie nie możemy wskazać kiedy takie konsultacje społeczne przeprowadzimy, na pewno szeroko o nich poinformujemy tak, by każdy zainteresowany mógł wziąć w nich udział" - zapewniła Januszewicz.

RDOŚ w Olsztynie już raz przeprowadzała konsultacje związane z budową DK 16 przez Mazury - wiosną 2021 roku wzięło w nich udział rekordowo dużo osób - nadesłano 1,8 tys. pism, z których wiele było podpisane przez grupy ludzi, nawet kilkusetosobowe.

Januszewicz wcześniej informowała PAP, że RDOŚ dopuściła do udziału w postępowaniu środowiskowym na prawach strony siedem organizacji ekologicznych. Są to: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba", Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu, Fundację "Dzika Polska", Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Centrum Ochrony Mokradeł.

Droga nr 16, którą chce przez Mazury budować GDDKiA ma mieć w sumie 77,5 km długości i przebiegać przez: Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do trasy będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w Baranowie, Mikołajkach, Woźnicach, Drozdowie, Orzyszu (DK63), Strzelnikach, Klusach oraz Chrzanowie.

Droga nr 16 łączy zachodnią część regionu Warmii i Mazur ze wschodnią. Jest nazywana kręgosłupem województwa. W ostatnich latach zmodernizowany został odcinek od Olsztyna do Borek Wielkich koło Mrągowa, obecnie trwają prace na odcinku od Borek do Mrągowa. Na pozostałym odcinku trasa jest wąska, kręta, wyboista. Pokonanie trasy z Olsztyna do Ełku wymaga ponad dwóch godzin jazdy autem.

