Olsztyn: Rozpoczął się nabór zgłoszeń do budżetu obywatelskiego

Od soboty do końca czerwca mieszkańcy Olsztyna mogą zgłaszać pomysły przedsięwzięć do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Władze miasta przeznaczyły na ten cel ponad 6,5 mln zł.

Jak poinformował urząd miasta, olsztynianie mają czas od 1 maja do 30 czerwca, aby przygotować i zgłosić projekty w IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, do realizacji w następnym roku.

Zdaniem prezydenta miasta Piotra Grzymowicza, mieszkańcy wielokrotnie już udowadniali, że mają doskonałe pomysły. "Nie mam wątpliwości, że tym razem będzie podobnie. Zachęcam do aktywności, do ubierania pomysłów w konkretne projekty, a potem do skutecznego ich promowania" - przekazał.

W tej edycji OBO na realizację zwycięskich zadań zaplanowano w sumie 6 mln 550 tys. zł. W przypadku projektów ogólnomiejskich tzw. "twardych", tj. inwestycyjnych limit to 500 tys. zł, natomiast "miękkich", czyli np. społecznych i kulturalnych - 100 tys. zł.

Kwoty przeznaczone na poszczególne osiedla zależą natomiast od liczby mieszkańców. Najwięcej do dyspozycji ma osiedle Kormoran - ponad 237 tys., natomiast najmniej Kortowo - 157 tys. Limit osiedlowy w całości może zostać przeznaczony na projekt "twardy" lub w wysokości do 50 tys. zł na projekt "miękki".

Wypełnione formularze wniosków z opisem projektów mogą być składane on-line za pośrednictwem strony www.glosujobo.olsztyn.eu albo listownie i bezpośrednio w ratuszu. Głosowanie zaplanowano między 15 września a 3 października, natomiast ogłoszenie wyników - 25 października.

W ubiegłorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 150 pomysłów przedsięwzięć, a w głosowaniu wzięło udział ponad 17 tys. osób. Na poszczególne projekty oddano w sumie 14,2 tys. ważnych głosów.

Idea tzw. budżetu partycypacyjnego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na wykorzystanie miejskich finansów. Ma to podnieść zaufanie lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin.

