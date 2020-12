Olsztyn: Tramwaje z Turcji przechodzą jazdy testowe

Wyprodukowane w Turcji dla stolicy Warmii i Mazur dwa pierwsze tramwaje, są już w Olsztynie i przechodzą jazdy testowe. Olsztynianie mogą spotkać na torowisku tramwaj opisany jako "przejazd techniczny"- podał w poniedziałek olsztyński urząd miasta.

Magistrat przypomniał, że pierwszy z tureckich tramwajów Panorama dotarł do Olsztyna już w lutym. Jednak pandemia koronawirusa i zawirowania związane z wprowadzanymi obostrzeniami sprawiły, że na kolejny pojazd mieszkańcy Olsztyna musieli czekać aż do końca listopada.

Pierwszy z pojazdów wcześniej uzyskał homologację, potwierdzającą, że może być użytkowany na terenie Unii Europejskiej. Teraz nadszedł czas na odbiór techniczny pierwszych pojazdów. To etap sprawdzenia, czy Panoramy są zgodne z warunkami, jakie były określone w specyfikacji - wskazał magistrat.

Podczas odbioru są robione m.in. pomiary obciążenia osi, zużycie energii, jest sprawdzana komunikacja radiowa i system informacji pasażerskiej. Nie brakuje też jazd testowych i szkoleń dla motorniczych. Teraz, każdego kolejnego miesiąca aż do 18 maja, do Olsztyna mają trafiać po dwa tramwaje. Łącznie z Bursy zostanie dostarczonych 12 pojazdów. Te z Turcji do Włoch są transportowane promem, a później podróżują na lawecie.

Każdy z nowych tramwajów ma 32,5 metra długości, 2,5 metra szerokości. Pojazdy pomieszczą m.in. 210 pasażerów, z czego 40 na miejscach siedzących. Drzwi za kabinami motorniczego będą jednoskrzydłowe, natomiast pozostałe cztery pary - dwuskrzydłowe, jak w obecnie użytkowanych przez mieszkańców Olsztyna pojazdach.

Koszt zakupu 12 pojazdów to 108 mln zł. Są kupowane z myślą o rozbudowie sieci tramwajowej.