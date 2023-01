Olsztyn: W ciągu 7 lat z lotniska Olsztyn-Mazury skorzystało ponad 650 tys. pasażerów

Ponad 650 tys. pasażerów skorzystało w ciągu 7 lat z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Obowiązujący aktualnie rozkład lotów oferuje połączenia do Krakowa, Dortmundu oraz dwóch londyńskich lotnisk – Stansted i Luton - poinformował w piątek rzecznik portu Dariusz Naworski.

W piątek mija 7 lat od otwarcia Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

"Nieprzerwanie od 2016 roku warmińsko-mazurskie lotnisko stanowi kluczowy element infrastruktury transportowej północno-wschodniej Polski - zwiększając mobilność mieszkańców, stymulując ruch turystyczny w regionie oraz wspierając lokalnych przedsiębiorców oraz producentów, oferując kompleksowe usługi dla biznesu i cargo"- wskazał w informacji prasowej rzecznik portu.

Od pierwszego lotu do Berlina w styczniu 2016 r. przez 7 lat z położonego w Szymanach portu lotniczego skorzystało ponad 650 tys. pasażerów. Stabilny wzrost liczby podróżnych w pierwszych latach jego działalności został zakłócony globalną pandemią koronawirusa, której skutki branża lotnicza odczuwa do dziś - podkreślili przedstawiciele lotniska.

"Pomimo wyzwań, z jakimi porty lotnicze w Polsce i Europie mierzyły się w ostatnich miesiącach, w 2022 r. ruch pasażerski na lotnisku Olsztyn-Mazury udało się odbudować do poziomu 74,8 proc. w stosunku do wyniku z 2019 r., czyli ostatniego pełnego roku przed pandemią i najlepszego w historii warmińsko-mazurskiego portu pod względem liczby obsłużonych podróżnych. Najnowsze prognozy branżowe przewidują, że pełna odbudowa ruchu lotniczego na europejskich lotniskach może być możliwa dopiero w 2025 r." - zaznaczył Naworski.

Obecnie z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury operuje dwóch przewoźników niskokosztowych: WizzAir i Ryanair, a także narodowy przewoźnik: Polskie Linie Lotnicze LOT. Obowiązujący aktualnie rozkład lotów oferuje połączenia do Krakowa, Dortmundu oraz dwóch londyńskich lotnisk: Stansted i Luton. Wiosną tego roku do siatki połączeń dołączą sezonowe loty krajowe linii Ryanair do Wrocławia i Krakowa.

Władze spółki zarządzającej warmińsko-mazurskim lotniskiem prowadzą rozmowy z przewoźnikami mające na celu uruchomienie kolejnych kierunków, w tym wakacyjnych czarterów - przekazano.

