Olsztyn: Za 67,7 mln zł zmodernizowano ciepłownię Kortowo

Za 67,7 mln zł zmodernizowano ciepłownię Kortowo w Olsztynie dostosowując ją do wymogów dotyczących norm emisyjnych. Spółka jest w fazie testów zmodernizowanej instalacji, a także szkolenia i wdrażania pracowników - podało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Spółka podała w komunikacie, że modernizacja Ciepłowni Kortowo kosztowała 67,7 mln zł brutto a 55 proc. tej kwoty pochodzi z pożyczki z programu "Ekumulator" przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja miała na celu dostosowanie Ciepłowni Kortowo do norm emisyjnych wynikających z unijnej Dyrektywy IED i Konkluzji BAT, w szczególności uzyskania poprawy parametrów emitowanych spalin i ograniczenie oddziaływania ciepłowni na środowisko. Same prace modernizacyjne trwały prawie dwa lata, a cały proces od pomysłu do realizacji - 4 lata- wskazała spółka.

Modernizację zakończono prawie na rok przed wejściem w życie nowych norm emisji, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Aktualnie spółka jest w fazie testów zmodernizowanych instalacji, a także szkolenia i wdrażania pracowników. W trakcie modernizacji wykorzystano najnowocześniejsze dostępne dziś technologie.

Istniejące kotły węglowe zostały dostosowane do niskoemisyjnych wymogów, dzięki czemu ograniczono emisję pyłków, tlenków siarki czy tlenków azotu. Wszystkie kotły zostały uzbrojone w reaktory odsiarczania i odazotowania, a także przystosowane do spalania biomasy z węglem, co pozwala nam istotnie wpłynąć na koszty zakupu uprawnień do emisji CO2- podał MPEC w Olsztynie.

Z tyłu budynku Ciepłowni Kortowo powstało ogromne +laboratorium+, które pracuje na rzecz ograniczenia emisji. Najwyższe elementy urządzeń mają ok. 26 m wysokości. Za kotłami zamontowano filtry workowe, które spowodują, że emisja pyłu będzie ograniczona o 86 proc. Modernizacja pozwoliła dostosować również wyśrubowane normy emisji siarki. Z początkiem 2023 roku emisja tego szkodliwego gazu do atmosfery będzie musiała być obniżona o 87 proc. Z kolei norma dotycząca tlenków azotu zostanie obniżona o 55 proc. - podał MPEC.

Historycznym momentem tej modernizacji było wyburzenie starego 120-metrowego komina w marcu 2021 r. Wyburzony komin został zastąpiony nowym - 70-metrowym.

