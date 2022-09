Olsztyńska grupa zakupowa chce kupować prąd kontraktowo

Olsztyńska grupa zakupowa zdecydowała o powtórzeniu przetargu na zakup energii elektrycznej - poinformował olsztyński ratusz. Wyjaśniono, że w nowym przetargu grupa wybierze dostawcę, który "doliczy stałą marżę do cen giełdowych", a grupa ma kupować energię na zasadzie zakupów kontraktowych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Olsztyńską grupę zakupową energii tworzy ponad 300 podmiotów, m.in. samorządy Olsztyna i Elbląga - dwóch największych miast regionu.

W pierwszym przetargu na zakup energii grupie zaproponowano zakup energii o 540 proc. droższy, niż w tym roku na zasilaniu budynków oraz 380 proc. więcej, niż w tym roku, na oświetlenie uliczne.

"Dla samorządu Olsztyna oraz miejskich spółek oznaczałoby to konieczność wygospodarowania ok. 111 mln złotych więcej - łącznie ponad 132 mln zł, zamiast niespełna 21 mln zł, które płacimy za prąd w tym roku. Ceny, jakie zostały zaoferowane, są dla nas, jak i dla naszych partnerów z grupy zakupowej, nie do zaakceptowania" - mówił wielokrotnie prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Podkreślał, że przy takich cenach miasto nie będzie w stanie opłacić rachunków za prąd, przyznawał, że należy wówczas rozważyć wprowadzenie nauczania zdalnego.

Przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład grupy dwukrotnie spotkali się po otwarciu ofert przetargowych. W poniedziałek olsztyński ratusz poinformował, że zdecydowano o rozpisaniu kolejnego przetargu.

"Nie będziemy wybierać dostawcy, który zaproponuje nam stałą cenę na cały rok. Wybierzemy takiego, który doliczy stałą marżę do cen giełdowych, a to my będziemy decydować kiedy i na jaki okres kupować energię" - mówi cytowany w komunikacie ratusza Łukasz Pikuła z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Dodano, że obecnie sprzedawcy "doliczają spore marże, chcąc zabezpieczyć się przed kolejnymi zmianami stawek". Dlatego, w ocenie olsztyńskiego ratusza, rozsądniejsze będą zakupy kontraktowe - miesięczne lub kwartalne.

"Nowe postępowanie powinno zostać ogłoszone pod koniec września. Natomiast rozstrzygnięcia można się spodziewać na przełomie listopada i grudnia" - poinformowano w komunikacie i przypomniano, że ratusz już ogranicza zużycie energii - wyłączono już wieczorne iluminacje zabytków, miejskie jednostki zostały zobowiązane do przygotowanie i przedstawienia planów związanych z oszczędzaniem energii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl