Olymp jest już na NewConnect. To pierwszy tegoroczny debiut na tym rynku

Polski producent wyposażenia siłowni - Olymp - zadebiutował we wtorek 24 stycznia na giełdowym rynku NewConnect. Wzrosty w początkowej fazie notowań zwiastują, że pierwszy dzień notowań akcji spółki zapowiada się na udany.

Olimp to polski producent maszyn siłowych, ławek i stojaków do ćwiczeń, a także urządzeń wielostanowiskowych, takich jak: atlasy, wieże wielostacyjne przeznaczonych dla klubów fitness, sal gimnastycznych, wszelakich ośrodków sportowych, ale również placówek rehabilitacyjnych. Marka Olymp jest obecna na rynku od 50 lat.

Więcej o historii i planach spółki pisaliśmy w poniższym tekście:

I tak, we wtorek około godz. 12.30 kurs Olympu rośnie momentami nawet o 50 proc., do okolic 1,50 zł za jedną akcję. Obroty wynoszą ponad 700 tys. zł. Jest to 362 spółka notowaną na NewConnect oraz pierwszy debiut na tym rynku w 2023 roku. Kurs odniesienia ustalono na 1 zł.

O tym, że rynek fitness odradza się po pandemicznej zapaści, mówi Sylwia Czepiżak, prezes firmy Olymp.

- Debiut na NewConnect planowaliśmy już od dawna i uważamy, że odbywa się on w idealnym momencie – zarówno ze względu na bardzo dobrą kondycję naszej spółki jak i na fakt, że rynek fitness odradza się po okresie pandemii. Z optymizmem patrzymy więc w przyszłość i spodziewamy się, że 2023 rok będzie czasem dalszego rozwoju Olymp zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych - komentuje Sylwia Czepiżak.

Kapitalizacja Olympu w dniu debiutu wynosiła około 5,3 mln zł.

