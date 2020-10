Operator ARP: do Programu Fabryka dołączył Włocławek

Włocławek dołączył do Programu Fabryka wspomagającego średnie miasta w budowie nowoczesnych biurowców - poinformował w czwartek Operator ARP. Jak dodano, w tym mieście ma powstać kompleks biurowo-usługowy na 10 tys. m kw.

W czwartek Operator ARP oraz władze Włocławka podpisały porozumienie inwestycyjne, dzięki któremu Włocławek dołączy do Programu Fabryka, który wspiera średnie miasta w budowie nowoczesnych budynków biurowo-usługowych.

"Podpisane dziś porozumienie bardzo mnie cieszy i pokazuje, że możliwa jest dobra współpraca rządu i samorządu, zwłaszcza w tak ważnym wymiarze jak poprawa jakości życia Polaków" - podkreśliła wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Gembicka.

Jak mówiła, głównym celem Programu Fabryka jest danie prorozwojowego impulsu miastom, które potrzebują nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, by zatrzymać odpływ mieszkańców. "Liczę, że dzięki determinacji samorządu i publicznemu wsparciu, Włocławek zyska obiekt, który stanie się ważnym centrum działalności dla przedsiębiorców z całego regionu" - dodała.

Jak wyjaśniono, do realizacji inwestycji zostanie powołana spółka, której udziałowcami będą samorząd i Operator ARP. Państwowa spółka zapewni finansowanie inwestycji, z kolei wkładem strony samorządowej będzie teren, na którym powstanie biurowiec.

"Zaproponowaliśmy dwie lokalizacje, które spełniają oczekiwania inwestorskie. Zależało nam na wytypowaniu miejsc, gdzie budowa nowoczesnego biurowca wpisywać się będzie w ład przestrzenny, a jednocześnie spełniać kryteria logistyczne" - powiedział prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. Ma on nadzieję, że inwestycja przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i wpłynie na poprawę atrakcyjność lokalnego rynku pracy.

"Jako samorząd dołożymy wszelkich starań, by zadanie mogło zostać zrealizowane sprawnie i terminowo" - zapewnił Marek Wojtkowski.

W ocenie wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Pawła Kolczyńskiego Program Fabryka odpowiada na potrzeby miast, które często pozostawały w cieniu największych metropolii.

"ARP, realizując założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, chce kierować impuls inwestycyjny również do mniejszych miast, w których drzemie duży, ale niewykorzystany potencjał. Jestem przekonany, że pierwsza inwestycja pociągnie za sobą kolejne i otworzy zupełnie nowy rozdział w rozwoju społeczno-gospodarczym Włocławka" - powiedział.

Spółka Operator ARP dodała, że obiekty, które powstaną w ramach Programu Fabryka muszą przede wszystkim odpowiadać na oczekiwania nowoczesnego biznesu. Oznacza to, że mają spełniać szereg kryteriów, takich jak atrakcyjna lokalizacja, dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta czy dostępność infrastruktury handlowo-usługowej.

Prezes Operator ARP Mariusz Domeradzki zwrócił uwagę, że do niedawna rynek biurowy był postrzegany przez pryzmat największych polskich miast.

"Dzisiaj dzięki spójnej polityce gospodarczej na szczeblu centralnym zmienia się to podejście, jesteśmy podmiotem, który realizuje nie tylko cele biznesowe, ale łączy je z działaniami misyjnymi. Chcemy inwestować we Włocławku, w którym drzemie duży potencjał" - dodał.

Przypomniał, że Włocławek to trzecie, co do wielkości miasto w województwie kujawsko-pomorskim, centralnie położone, sąsiadujące z dużym węzłem komunikacyjnym. Jego zdaniem to sprawia, że warto tu inwestować, budować nowoczesne powierzchnie biurowe, w których mogą powstać centra IT, outsourcingowe, firmy hi-tech.

"Mamy nadzieję że sukces komercyjny naszej inwestycji ściągnie do miasta inwestorów prywatnych" - ocenił.

Operator ARP jest spółką zależną Agencji Rozwoju Przemysłu. Do jej zadań należy optymalizacja majątku, ale też skuteczne zarządzanie gruntami oraz obiektami. W ofercie spółki znajdują się atrakcyjne tereny inwestycyjne, zlokalizowane w Częstochowie, jak również obiekty w całej Polsce, m.in. w Gdyni, Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Świdnicy, Skarżysku - Kamiennej czy Gliwicach

Na razie do Programu Fabryka przystąpiło sześć miast: Mielec, Radom, Zamość, Włocławek, Elbląg oraz Stalowa Wola.