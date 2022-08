Operator kart Multisport korzysta na powrocie do normalności. Przychody wzrosły o ponad 200 proc.

Benefit Systems korzysta na zmianach w zakresie świadomości dotyczącej zdrowego i aktywnego stylu życia i notuje dobre wyniki finansowe. Pierwsze półrocze spółka zamknęła z 40 mln zł zysku netto i ponad 200-proc. wzrostem przychodów.

Przychody ze sprzedaży Benefit Systems wyniosły w pierwszym półroczu 861 mln zł, to o 208 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Bardzo silny wzrost przychodów przełożył się na rentowność prowadzonego biznesu - w raportowanym okresie zysk netto spółki wyniósł 40,1 mln zł wobec 39 mln zł straty zanotowanej w pierwszym półroczu 2021 roku.

W samym drugim kwartale zysk netto Benefit Systems wzrósł rok do roku o 208 proc., do 31,6 mln zł.

Spółka dostrzega zmianę w podejściu społeczeństwa do aktywności fizycznej, co przekłada się na zainteresowanie oferowanymi usługami.

- Mamy obecnie do czynienia z istotnymi zmianami w zakresie świadomości dotyczącej zdrowego i

aktywnego stylu życia. Karty MultiSport, które do tej pory stanowiły ważny element wsparcia zdrowia i

samopoczucia pracowników, po dwóch latach pandemii stają się jeszcze bardziej pożądanym przez

Polaków benefitem. Potwierdzają to dane – w czerwcu br. liczba posiadaczy kart sportowych,

oferowanych przez grupę Benefit Systems na polskim rynku, przekroczyła milion, co oznacza wzrost aż o 171 tysięcy od początku roku. Na rynkach zagranicznych, na których dostępny jest program MultiSport, liczba użytkowników wzrosła w czerwcu do 358 tys - podała spółka w raporcie.

Benefit podał również, że na perspektywy 2022 roku istotny wpływ ma konflikt zbrojny na Ukrainie, który może przełożyć się negatywnie na sytuację gospodarczą w krajach, w których operuje m.in. poprzez wzrost cen paliw, surowców i energii, dalszy wzrost inflacji czy osłabienie walut lokalnych, co z kolei może przełożyć się na spadek popytu na usługi i produkty oferowane przez grupę oraz wzrost kosztów operacyjnych.

Benefit Systmes jest notowany na GPW. Spółka wyceniana jest na około 1,8 mld zł.

