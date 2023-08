Operator kart Multisport zaskoczył wynikami

Grupa Benefit Systems opublikowała wyniki finansowe za pierwsze tegoroczne półrocze. Solidny wzrost przychodów i ponad 300-proc. wzrost zysku netto zmobilizowały inwestorów do zakupu akcji spółki.

W samym drugim kwartale 2023 roku grupa Benefit Systems zanotowała ponad 50-proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym i ponad 300 proc. wyższy zysk netto.

Sezonowo trzeci kwartał jest dla spółki najgorszy, ale dotychczasowy spadek liczby aktywnych kart nie jest niepokojący.

Reakcja inwestorów na podane wyniki okazała się bardzo pozytywna i spowodowała wzrost kursu o ponad 8 proc., przy wielomilionowych obrotach.

Bardzo dobre wyniki i mocny wzrost wartości akcji

W drugim kwartale 2023 roku przychody grupy Benefit Systems wyniosły 697,5 mln zł i były o 52 proc. wyższe niż w analogicznym okresie w 2022 roku. W pierwszym półroczu grupa odnotowała 1,32 mld zł przychodów, więcej o 54 proc. w ujęciu rok do roku.

Zysk netto w drugim kwartale ukształtował się na poziomie prawie 130 mln zł, więcej w ujęciu rocznym o ponad 300 procent. W pierwszym półroczu grupa zarobiła "na czysto" ponad 183 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o prawie 360 procent.

Imponująca procentowa dynamika wyników podziałała mobilizująco na inwestorów. Kurs Benefit Systems rośnie podczas czwartkowej (17 sierpnia) sesji momentami nawet o 9 proc., przy obrotach przekraczających 7 mln zł. Jedna akcja wyceniana jest na ponad 1700 zł.

Sezonowo trzeci kwartał najsłabszy, ale spadek liczby aktywnych kart niewielki

Przychody ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w drugim kwartale 2023 roku 496,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51 proc. rok do roku. Liczba aktywnych kart na koniec tego okresu w Polsce osiągnęła poziom 1,33 mln sztuk (wzrost o 31 proc. rok do roku).

Przychody segmentu zagranica (spółki na rynku czeskim, słowackim, chorwackim i bułgarskim) wyniosły w drugim kwartale 2023 roku 201 mln zł. W czerwcu aktywnych było łącznie 470,5 tys. kart (wzrost o 31 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku).

Szacowana liczba aktywnych kart sportowych w segmencie Polska w sierpniu 2023 roku wyniosła natomiast 1, 32 mln sztuk, a w segmencie zagranica 464 tys. sztuk. Spadki są więc relatywnie niewielkie.

Spółka podała w raporcie, że cechą charakterystyczną dla branży jest sezonowość.

- Tradycyjnie w trzecim kwartale roku kalendarzowego aktywność posiadaczy kart sportowych i karnetów jest niższa niż w pierwszym, drugim i czwartym kwartale roku, co przekłada się na przychody i rentowność działalności związanej ze sprzedażą kart sportowych oraz działalności związanej z prowadzeniem klubów fitness - podano.

- Polacy pomimo wakacji są niezmiennie zainteresowani aktywnością fizyczną, co utwierdza nas w przekonaniu, że trendy obserwowane po pandemii są trwałe. Trzeci kwartał powinien być równie udany, co dwa poprzednie. W tym roku, podobnie jak w przeszłości, obserwujemy niewielkie wakacyjne spadki liczby karty i karnetów - wskazuje członek zarządu spółki, Bartosz Józefiak.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie sportu i rekreacji poprzez sprzedaż kart MultiSport oraz produktów pokrewnych z dostępem do sieci obiektów sportowych. Kapitalizacja Benefit Systems wynosi obecnie ponad 5 mld zł. Największym akcjonariuszem spółki jest James Van Bergh, posiadający 15,5 proc. akcji spółki.

