Operator restauracji poprawił zysk o ponad 150 procent

Mex Polska, operator restauracji, zanotował w pierwszym tegorocznym półroczu znacząco lepsze wyniki niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto Mex Polska, operatora restauracji, będą na poziomie 44,6 mln zł w porównaniu do 35 mln zł za analogiczny okres poprzedniego roku (wzrost o 27 proc. rok do roku), skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej będzie na poziomie 2,4 mln zł (wzrost o 39 proc.), natomiast skonsolidowany zysk netto grupy będzie na poziomie 1,6 mln zł w porównaniu do 650 tys. zł za pierwsze półrocze 2022 (wzrost o 151 proc.).

Na skonsolidowane wyniki pierwszego półrocza 2022 roku pozytywny wpływ miało zdarzenie jednorazowe, a mianowicie rozwiązanie rezerwy na program motywacyjny dla zarządu grupy w kwocie 1,1 mln zł.

Grupa Mex Polska posiada w swoim portfelu i rozwija cztery koncepty gastronomiczne: „Pijalnia Wódki i Piwa”, „The Mexican”, „Prosty Temat” i naleśnikarnie „PanKejk”.

Struktura akcjonariatu spółki prezentuje się następująco: Milduks Limited posiada 29,22 proc. akcji, Raimita Limited - 3,76 proc., Joanna Kowalewska - 8,55 proc., Andrzej Domżał - 8,55 proc. i Quercus TFI - 5,11 proc.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze 6 miesięcy 2023 roku spółka opublikuje w dniu 28 września 2023 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl