Opłatomaty będą równie popularne jak bankomaty? Jest potencjał, są atuty

Bank Pekao S.A. oferuje usługę w postaci dostarczenia, zaprogramowania, uruchomienia i bieżącego serwisu opłatomatów. Opłatomat to urządzenie umożliwiające dokonanie opłat rachunków, faktur, przelewów sądowych i administracyjnych. O tym jak działają, jakie posiadają atuty i do kogo są kierowane opłatomaty mówi nam Tomasz Nowakowski, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Pekao.

W porównaniu do tradycyjnego modelu realizowania płatności w kasie opłatomaty zapewniają przede wszystkim większą dostępność, oszczędność czasu i pieniędzy, szybkość działania, wygodę oraz bezpieczeństwo transakcji.

Opłatomaty są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy wielokrotnie zgłaszali bankowi potrzebę wprowadzenia takiego urządzenia, żeby konieczne opłaty realizować szybciej, wygodniej i bezpieczniej.

System czyta rachunki i faktury niezależnie od tego kto je wystawia, blacharz, mechanik czy hurtownik - wskazuje Tomasz Nowakowski.

Urządzenie wygląda jak bankomat, obsługuje się je w pełni dotykowo i każde jest odpowiednio zaprogramowane do konkretnych płatności w zależności od modelu działania i potrzeb klienta. Pekao oferuje wersje zarówno gotówkowe i bezgotówkowe, co umożliwia dokonywanie mieszanych form płatności.

Szybciej, łatwiej i bezpieczniej, czyli główne atuty opłatomatów

- Są to urządzenia, które mają automatyzować podstawowe procesy transakcyjne dzięki zastąpieniu tradycyjnej kasy. Nie w rozumieniu zastąpienia pracownika, tylko całego ekosystemu koniecznego do opłacania faktur i rachunków w tradycyjnym modelu. Daje to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy - utrzymanie kasy to relatywnie wysokie koszty, które dzięki opłatomatom można istotnie zredukować. Uprawnienia do obrotu gotówkowego, dyspozycyjność pracownika, to koszty, na które z pozoru mało kto zwraca uwagę, a ich redukcja może przynieść znaczne oszczędności danej firmie lub jednostce administracyjnej - mówi WNP.PL Tomasz Nowakowski, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Pekao.

Dodaje, że kasa fizyczna w danej placówce może być zamknięta, czasowo nieczynna oraz kapitałochłonna.

- Etat kasjera to także koszt dla firmy, a oprócz tego przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów ustawowych - opłacić składki, zapewnić przestrzeń i warunki pracy zgodne z BHP, czy też odpowiedni monitoring transakcji. Opłatomaty pozwalają te koszty wyeliminować, a pracownika oddelegować do innych zadań, w przypadku których maszyna nie podoła - wskazuje Nowakowski.

Cyfryzacja i oczekiwania klientów wymusiły wprowadzenie opłatomatów

Opłatomaty są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy wielokrotnie zgłaszali bankowi potrzebę wprowadzenia takiego urządzenia, żeby konieczne opłaty realizować szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Opłatomaty wymusił więc dynamicznie rozwijający się w kierunku powszechnej cyfryzacji rynek.

- Będę podkreślał, że jest to ułatwienie dla konsumenta, a nie zastąpienie człowieka maszyną - ten pracownik może być przesunięty do innych aktywności, przykładowo zamiast pracować na kasie może zostać oddelegowany do okienka urzędniczego, co usprawni pracę danej placówki, zredukuje kolejki i czas spędzany przez nas w urzędach czy sądach - mówi Tomasz Nowakowski.

Rozwój opłatomatów przyspieszył wraz z pandemią i rozwinięciem się płatności bezgotówkowych.

- W praktyce wygląda to tak, że skanujemy QR kod z rachunku lub faktury i sama realizacja opłaty przebiega bardzo intuicyjnie, jak wypłata gotówki z bankomatu - tłumaczy dyrektor dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Pekao.

Dodaje, że rozwiązanie to jest kierowane do każdego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim do tej grupy, która nie korzysta z bankowości elektronicznej oraz do podmiotów - publicznych i prywatnych - których usługi obarczone są koniecznością dokonania szybkiej opłaty, jak chociażby urzędy czy sądy.

-W przypadku sądów możemy szybko i wygodnie zapłacić za wypis z hipoteki, opłatę sądową czy znaczek skarbowy - to są niewielkie opłaty, a w tradycyjny sposób ich realizacja zajmuje dużo czasu - wylicza nasz rozmówca.

Sądy i urzędy miejskie przodownikami

Najwięcej opłatomatów Bank Pekao instaluje w urzędach miejskich i sądach, ale również biznes prywatny coraz chętniej korzysta z tego rozwiązania.

- Obecnie już około 60 proc. sądów w Polsce posiada opłatomaty. Poza sferą publiczną mamy też coraz prężniej rozwijającą się część komercyjną jak np. salony samochodowe czy autoryzowane serwisy, gdzie natychmiastowe potwierdzenie dokonania opłaty pozwala na szybszą realizację usługi - argumentuje Nowakowski.

Podkreśla, że nie ma w tym przypadku tak naprawdę barier branżowych.

- Jesteśmy w stanie operacyjnie dostosować się do każdego klienta niezależnie od tego jaki produkt czy usługę oferuje. System czyta rachunki i faktury niezależnie od tego kto je wystawia, blacharz, mechanik czy hurtownik - wskazuje Tomasz Nowakowski.

Sieć opłatomatów będzie się rozwijać

W ciągu dwóch lat Bank Pekao chce posiadać w całym kraju sieć 500-600 opłatomatów.

- Z racji tego, że pomysł ten jest w fazie rozkwitu, uważam to za prognozę jak najbardziej do zrealizowania. W latach 2016-2020 sprzedaliśmy tylko 16 takich urządzeń. W pandemii liczba ta wzrosła już do ponad 40 i dynamicznie rośnie. To pokazuje potencjał rozwiązania i dostrzeżenie przez użytkowników wymiernych korzyści - mówi Nowakowski.

- Z myślą o starszym pokoleniu, staraliśmy się zaprojektować opłatomaty tak, żeby były intuicyjne i zrozumiałe dla osób nieobytych z internetem. To rozwiązanie przede wszystkim dla klienta, który nie płaci w internecie, a obecnie wciąż około 40 proc. ludzi preferuje płatności tradycyjne. Pamiętajmy też, że części opłat - zwłaszcza tych administracyjnych - nie zrealizujemy w formie online. I tu opłatomat okazuje się niezbędny - dodaje.

Maszyny, które oferuje Bank Pekao są wynajmowane w formie abonamentowej. Wynajem długoterminowy powoduje, że to bank zajmuje się konserwacją, naprawami i wszystkimi sprawami operacyjnymi.

- Klienta de facto nic nie interesuje, bo za działanie maszyny odpowiada dostawca usługi. Nie ma w tym modelu również żadnych dodatkowych opłat - mówi Nowakowski.

- Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, samo urządzenie jest terminalem, w pełni zintegrowanym z naszymi serwerami. Zapewniamy więc pełne bezpieczeństwo. Do tego dochodzi wspomniana optymalizacja kosztów funkcjonowania kas i szybkość instalacji - obecnie potrzebujemy tylko jednego dnia żeby dostarczyć, postawić i skonfigurować opłatomat tak, żeby był w pełni gotowy do działania - podsumowuje nasz rozmówca.

