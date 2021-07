Opłaty za pieniądze na koncie. Znamy plany banków

Wszystkie przepytane przez WNP.PL banki nie wprowadziły i nie planują opłat od klientów indywidualnych za gromadzenie środków na rachunkach oszczędnościowych. Część z nich nie wyklucza jednak, że w przyszłości to się może zmienić. - Opłaty za depozyty mogą być elementem konkurencji między bankami - wskazuje Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W przyszłości opłaty mogą się pojawić

Klienci wycofają oszczędności

UOKiK mówi „nie”

Także drugi co do wielkości bank w Polsce - Pekao - nie ma takich planów."W Banku Pekao nie będzie ujemnego oprocentowania dla klientów indywidualnych. Nie planujemy też pobierać opłat od złotowych depozytów klientów indywidualnych, poza ewentualnymi standardowymi opłatami za prowadzenie rachunku" - informuje biuro prasowe banku. - "W związku z utrzymywaniem depozytów bank ponosi rosnące z czasem koszty, które w części uwzględniane są w opłatach, jakie ponoszą klienci korporacyjni za lokowanie na rachunkach bardzo dużych kwot".Ale wiceprezes Banku Pekao, Jerzy Kwieciński mówił w rozmowie z WNP.PL, że opłaty za depozyty mogą być elementem konkurencji między bankami. Nie od dziś w wielu bankach prowadzenie standardowego konta wiąże się z pewnymi opłatami, a w innych można je mieć bezpłatnie.Joanna Majer-Skorupa z biura prasowego ING Banku Śląskiego wyjaśnia, że aktualnie bank nie prowadzi prac wdrożeniowych w technicznym i regulacyjnym sensie zmierzających do wprowadzenia ujemnego oprocentowania dla depozytów klientów detalicznych, które wynikałyby z bieżącej sytuacji makroekonomicznej oraz aktualnych przepisów prawa.- Bank nie rozważa aktualnie zastosowania ujemnego oprocentowania dla którychkolwiek rachunków bankowych oferowanych klientom detalicznym - sumuje dobitnie Joanna Majer-Skorupa.Łukasz Dąbrowski, dyrektor Biura Rozwoju Bankowości Codziennej w Banku BNP Paribas, wyjaśnia, że obecnie bank nie rozważa stanowienia ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych lub innych rozwiązań o charakterze opłat karnych z tytułu posiadania depozytów lub przekroczenia określonego salda na rachunku.- W przypadku klientów firmowych - mikroprzedsiębiorstw - bank wprowadził w marcu br. opłatę od wysokiego salda na produktach depozytowych, uzależnioną od waluty prowadzenia rachunku oraz odnoszącej się do niej wysokości stopy rynkowej, np. LIBIR, EURIBOR czy WIBID. Opłata ta aktywowana jest jedynie w przypadku, gdy wysokość danej stopy rynkowej ma wartość ujemną. Jest zatem warunkowa, a jej zasięg relatywnie niewielki, patrząc na całą bazę klientów mikroprzedsiębiorstw. Od momentu wprowadzenia, opłata ta nie jest w praktyce pobierana - podkreśla Łukasz Dąbrowski.- W przypadku zmiany sytuacji rynkowej, powstania nowego konsensusu lub standardu w obszarze ujemnego oprocentowania depozytów, rozważymy w przyszłości tego typu rozwiązania, jeśli - w ocenie banku - ich wdrożenie będzie zgodne z prawem i biznesowo zasadne - dodaje Dąbrowski.Bank Millennium nie wprowadził ujemnego oprocentowania depozytów i w tej chwili tego nie planuje.Artur Newecki, rzecznik prasowy Getin Noble Bank, wyjaśnia, że jego bank nie zdecydował się na ujemne oprocentowanie depozytów i nie ma obecnie w planach tego robić.- Na bieżąco monitorujemy sytuację rynkową oraz stanowisko regulatora w tej mierze. Aktualnie nie rozważamy wprowadzenia ujemnego oprocentowania - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami w Credit Agricole Bank Polska. I dodaje, że jego bank nie wprowadził i nie zamierza wprowadzić opłat związanych z depozytami."Obecnie SGB-Bank nie prowadzi prac koncepcyjnych dotyczących wprowadzenia ujemnego oprocentowania depozytów lub innych rozwiązań dotyczących klientów" - poinformowano nas w biurze prasowym SGB-Banku.A Nest Bank? Także nie zamierza decydować się na ujemne oprocentowanie depozytów firmowych i detalicznych. Podobna sytuacja jest w przypadku opłat związanych z depozytami.- Zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych, jak i firmowych bank podjął decyzję o niestosowaniu tzw. ujemnego oprocentowania. Zapis zaczął obowiązywać od 1 lipca br. - wskazuje Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku Pocztowego.W przypadku klientów indywidualnych Bank Pocztowy nie zamierza wprowadzić opłat związanych z depozytami. W przypadku klientów firmowych, podobnie jak wcześniej wprowadziły to już inne banki, od 1 lipca br. zaczęła obowiązywać opłata za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych (nie dotyczy ona jednak jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych).Tyle nasza kwerenda... Jednym z powodów ostrożnego podejścia banków w tej kwestii są wyniki badań opinii publicznej. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i Syno Poland, zastosowanie ujemnego oprocentowania skłoniłoby prawie 74 proc. Polaków do wycofania oszczędności z banków. Byłyby to przede wszystkim osoby zarabiające ponad 9 tys. zł netto, z wyższym wykształceniem i z miast liczących 100-199 tys. ludności.Klienci nie chcieliby bowiem dopłacać do tego, że ich środki leżą na koncie. 45,4 proc. z tych osób jest o tym absolutnie przekonanych, a 28,5 proc. raczej ku temu by się skłaniało...W marcu pomysłowi wprowadzenia ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych sprzeciwił się prezes UOKiK Tomasz Chróstny.- Póki stopy procentowe nie będą poniżej zera, nie zgodzimy się na to, żeby banki wprowadziły ujemne oprocentowanie depozytów i lokat dla klientów indywidualnych - powiedział.Miesiąc później swoje stanowisko klarownie zaprezentował w piśmie do 23 banków."Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów uderzy w konsumentów, powodując jednocześnie szereg ryzyk o charakterze makroekonomicznym. Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu zakusy ze strony niektórych banków i ich organizacji branżowej z pewnością podważą i tak już nadwyrężone zaufanie społeczeństwa do systemu bankowego. Oszczędności konsumentów narażone są na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania depozytów, rosnących opłat i prowizji bankowych czy wyższej niż w ostatnich latach inflacji. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów" - wyjaśniał Tomasz Chróstny.