Opodatkowanie biznesów wykorzystujących nowoczesne technologie. Racje i przeszkody

Chociaż modele biznesowe wykorzystujące nowoczesne technologie działają na rynku już od lat 90., to wciąż dużym problemem pozostaje kwestia ich opodatkowania. Rozmawiali o tym uczestnicy sesji „Digital Tax” w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zwrócił też uwagę, że Komisja Europejska zaproponowała w ostatnich latach dwa rozwiązania. Docelowe, obejmujące pojęcie tzw. wirtualnego zakładu, na razie zamrożono. Drugie jest krótkoterminowe i dotyczy podatku od dochodów za usługi cyfrowe. Mowa m.in. o przychodach ze świadczenia usług pośrednictwa w internecie, obrotu danymi czy reklam w internecie.O tym, na jakim etapie jest przygotowywanie stosownych rozwiązań podatkowych, mówił m.in. Gary Sprague - partner Baker & McKenzie LLP.- Jest jeszcze wiele otwartych pytań - m.in. o to, o jakie firmy chodzi i jakiej wielkości. To pytania, które wymagają pilnych odpowiedzi. Powinniśmy je znaleźć w ciągu najbliższych miesięcy - wskazał.Kwestia opodatkowania firm wykorzystujących nowoczesne technologie przeciąga się nie tylko ze względów technicznych, ale i politycznych.Dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland Piotr Mieczkowski zwrócił uwagę, że jeszcze jakiś czas temu problemu nie było.- Ale teraz mamy wojnę handlową z Chinami (i nie tylko). W USA działa najwięcej spółek technologicznych. Największe media społecznościowe mamy w 3-4 krajach, z tym że Polacy korzystają głównie z amerykańskich - Facebooka czy Instagrama. Te kwestie przeciągają się przede wszystkim ze względów politycznych - przyznał Piotr Mieczkowski.Zauważył też, że to, z czym mamy do czynienia obecnie, wynika ze zmiany rynkowej.- Jeszcze 10 lat temu tak dużo reklam nie było sprzedawanych w mediach internetowych. Świat reklamy przeniósł się w międzyczasie do internetu, więc pojawiła się presja, żeby ten przychód opodatkować, bo ten z reklam w tradycyjnych papierowych mediach trochę wygasł - powiedział dyrektor Fundacji Digital Poland.Piotra Palutkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zwrócił uwagę, że wojna handlowa to jedno.- Pewne działania polskiego resortu finansów nazwałbym wojną podatkową. My, jako sektor, jesteśmy sceptycznie nastawieni do opłat, takich jak np. podatek cyfrowy. One nigdy nie mogą być przez nas oceniane dobrze, bo powodują ogromne zagmatwanie przepisów podatkowych. Dotykają m.in. wszystkich firm, które generują duże zyski - stwierdził Piotr Palutkiewicz.Wicedyrektor w ZPP wskazał też na "ogólnoświatową niespójność systemów wynikającą z toczących się procesów globalizacji".- Ale polskie Ministerstwo Finansów na szczęście trochę wychodzi na prostą i, jak zrozumiałem, zastanawia się, czy nie zmienić systemu podatkowego - podkreślił, przypominając, że w ostatnich latach ok. 22 proc. PKB w Polsce przypisuje się w właśnie temu sektorowi. - Jego opodatkowanie oceniamy negatywnie - skwitował.