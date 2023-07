Opole: Blisko 9 mln z RFRD na modernizację dróg w Opolu

Prawie dziewięć milionów złotych otrzyma miasto Opole na przebudowę i modernizacji swoich dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W piątek umowę o dofinansowaniu podpisał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W piątek w opolskim urzędzie wojewódzkim podpisano umowę o przekazaniu 8,8 mln złotych dotacji miastu Opole w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Opola". Jak podkreślił minister Adamczyk, podpisana w piątek umowa jest kolejnym dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa.

"Opole to kolejne miasto wojewódzkie, do którego kierujemy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację miejskich ulic. To pokazuje, że podchodzimy kompleksowo do poprawy jakości dróg, bez względu na to, czy są to inwestycje gminne, powiatowe, miejskie czy też obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki rządowemu wsparciu w całym kraju powstają nowoczesne, bezpieczne i wygodne trasy" - powiedział minister Adamczyk.

Realizacja inwestycji, którą prowadzą władze Opola, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ciągłości i spójności odcinków dróg z istniejącą siecią drogową. Zadanie o łącznej wartości 18 mln zł obejmuje prace przy przebudowie styku Nysy Łużyckiej z Luboszycką, rozbudowę skrzyżowania ul. Prószkowskiej, ul. Mehla i ul. Wyszomirskiego, rozbudowę ul. Zwierzynieckiej oraz Placu Wolności, budowy ulicy Żytomierskiej i Lwowskiej oraz Herbacianej i Jaśminowej.

W imieniu miasta Opola umowę podpisał wiceprezydent Maciej Wujec.

"Opole jest dobrą inwestycją. Otrzymane dotacje potrafimy szybko przekuwać w dobre dla mieszkańców inwestycje. Te pięć inwestycji jest od dawna oczekiwane przez mieszkańców stolicy regionu i zapewniamy, że szybko zostaną zrealizowane" - powiedział wiceprezydent Wujec.

Do tej pory w ramach RFRD podpisano umowy na budowę obwodnic Nysy, Strzeleczek i Głogówka ok. 82 mln złotych dotacji. Łączna wartość środków RFRD przyznanych w latach 2019-2023 na realizację 462 zadań gminnych i powiatowych na 312 km dróg lokalnych w województwie opolskim, wyniosła ponad 0,3 mld złotych. Łączna kwota dofinansowania z RFRD dla 13 zadań mostowych zgłoszonych w naborach przeprowadzonych w latach 2020-2023 wynosi 1,35 mld zł, a całkowita wartość tych inwestycji to 1,69 mld zł.

