Opole: IAS przypomina o nowych zasadach przewozu pieniędzy

Od czwartku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi należy zgłaszać Straży Granicznej lub organom celnym każdy wywóz lub przywóz przez granicę UE pieniędzy w wysokości przekraczającej 10 tysięcy euro - przypomina Izba Administracji Skarbowej w Opolu.

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Opolu, 3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 tysięcy euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej - bez względu na to, jakim środkiem lokomocji przekracza się granicę.

"Rozporządzenie rozszerza obowiązki osób przemieszczających środki pieniężne przez granicę i obszary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne. Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie, na przykład pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także definicję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone" - informuje urząd.

W przypadku, gdy pieniądze przewozi podróżny, to na nim leży obowiązek zgłoszenia pieniędzy. Jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach - organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela danych środków pieniężnych - w zależności od przypadku - aby złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

