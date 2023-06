Opole: Linia kolejowa Racibórz-Racławice Śląskie będzie rewitalizowana

Linia kolejowa łącząca Racibórz z Racławicami Śląskimi będzie zrewitalizowana w ramach programu Kolej Plus. W poniedziałek w Opolu podpisano umowę o finansowaniu inwestycji, której koszt szacuje się na 535 mln zł.

Linia kolejowa Racibórz - Racławice Śląskie została zamknięta w 2000 roku. Od tego czasu mieszkańcy z terenu powiatu głubczyckiego, jako jedyni w województwie opolskim, zostali pozbawieni dostępu do komunikacji kolejowej.

W poniedziałek, z udziałem Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, w opolskim urzędzie wojewódzkim podpisano umowę o finansowaniu inwestycji, której efektem będzie rewitalizacja szlaku kolejowego Racibórz-Racławice Śląskie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Wiceminister Bittel wskazał, że rząd stawia sobie za cel "silne inwestowanie w infrastrukturę kolejową". "Świadczą o tym realizacje takich programów jak Krajowy Program Kolejowy o wartości 77 mld złotych. Realizujemy program inwestycji dworcowych za 2 mld złotych, realizujemy program przystankowy o wartości miliarda złotych i program Kolej Plus, który jest powodem naszej obecności w województwie opolskim" - powiedział.

"Podpisujemy umowę o finansowaniu inwestycji. W najbliższych tygodniach będzie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie przystąpimy do prac realizacyjnych" - zapowiedział Bittel.

Jak informuje PKP, dzięki rewitalizacji linii kolejowych blisko 40 tys. mieszkańców z czterech gmin zyska połączenie z Opolem. Czas podróży z Głubczyc do Opola wyniesie ok. 130 minut, a z Głubczyc do Raciborza - ok. 36 min. W ramach projektu o szacowanej wartości 535 mln zł netto zrewitalizowane zostaną linie o długości 54 km między Raciborzem a Racławicami Śląskimi. Trasa zostanie zelektryfikowana; pociągi osiągną prędkość do 120 km/h.

Mieszkańcy południowej części woj. opolskiego zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie lub odbudowie stacji i przystanków: Ściborzyce Małe, Głubczyce Las, Gadzowice, Głubczyce, Bernacice, Baborów, Tłustomosty, Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Samborowice, Wojnowice, Racibórz Studzienna. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie, a perony zostaną przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się.

Program Kolej plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł - środki jednostek samorządu terytorialnego.

