Opole: Oddano do użytku oddział pediatrii w szpitalu uniwersyteckim

We wtorek, w Dniu Dziecka, oddano do użytku wyremontowany oddział pediatryczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Na oddziale wydzielono część diabetologiczno-gastrologiczną i ogólnopediatryczną. Koszt inwestycji przekroczył 5 mln zł.

W ramach inwestycji położono m.in. nowe instalacje sanitarne, elektryczne, klimatyzacji i wentylacji. Zamontowano wewnętrzny monitoring. Dla 37 pacjentów przygotowano jedno- i dwuoosobowe sale z osobnymi łazienkami.

Oddział został wyposażony m.in. w nowy sprzęt medyczny (kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe i infuzyjne, inhalatory, aparat do manometrii, walizki reanimacyjne), a także specjalne łóżka dla niemowląt i dzieci przedszkolnych, łóżka elektryczne z regulacją wysokości, stoliki do badania i pielęgnacji niemowląt, fotele do pobierania krwi czy wózki zabiegowe. Na wyremontowanym oddziale znalazło się miejsce na pokój socjalny dla rodziców, gdzie osoby towarzyszące dzieciom w hospitalizacji mogą ogrzać sobie posiłek.

Remont oddziału dziecięcego jest częścią projektu modernizacji szpitala, na który zarząd placówki pozyskał 27 mln zł dotacji. W jego ramach wyremontowano już m.in. oddział internistyczny i chirurgii urazowo-ortopedycznej.

