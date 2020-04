Opole: Pilotażowy konkurs NBP dla szkół średnich

Opolski oddział Narodowego Banku Polskiego organizuje konkurs wiedzy dla uczniów szkół średnich z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w ramach wsparcia zdalnej edukacji. Projekt ma szansę wdrożenia w innych regionach kraju.

Konkurs wiedzy o ekonomii, przedsiębiorczości i praktycznych rozwiązań informatycznych stosowanych w bankowości jest organizowany przez opolski oddział Narodowego Banku Polskiego i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Jego celem jest wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji na lekcjach z przedmiotów ekonomicznych, poprzez zachęcenie młodzieży z korzystania z materiałów edukacyjnych NBP.

"W najbliższych dniach, przy wsparciu merytorycznym pedagogów z RZPWE, chcemy dotrzeć do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Kolejnym etapem będzie wskazanie uczniom miejsc, z których mogą czerpać wiedzę na tematy związane z naszym konkursem. W maju nastąpi jego finał, który będzie polegał na wypełnieniu testu wiedzy. Oczywiście, wszystkie etapy będą prowadzone zdalnie, za pośrednictwem Internetu" - wyjaśnia dyrektor NBP w Opolu prof. Paweł Frącz.

W ocenie prof. Frącza, dzięki atrakcyjnej formie przekazywania wiedzy, możliwe będzie ułatwienie pracy nauczycielom prowadzącym przedmioty związane z ekonomią i zarządzaniem, a atrakcyjne nagrody powinny zachęcić młodzież do uczestnictwa w konkursie.

"Chcemy jako Narodowy Bank Polski w atrakcyjny sposób dotrzeć z rzetelną i aktualną wiedzą o mechanizmach gospodarczych do młodego pokolenia. Nasz partner, czyli Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, zadba o to, by przygotowane przez nas materiały i pytania pokrywały się z programami nauczania, a udział w konkursie mógł być wsparciem dla nauczycieli przy ocenie pracy uczniów. Ufundowane przez bank atrakcyjne nagrody, wśród których jest laptop, będą pełniły funkcję dodatkowej zachęty i uhonorowania najlepszych uczestników konkursu" - podkreśla prof. Frącz.

Organizowany na terenie województwa opolskiego konkurs ma charakter pilotażowy. W przyszłości może być wdrożony w innych regionach kraju.