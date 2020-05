Opole: PKP chce przejąć opolską kolejówkę

Do końca 2021 roku PKP Intercity Remtrak wydzierżawiły teren wraz z maszynami po dawnych Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Opolu - poinformowały na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu władze spółki. Docelowo PKP zamierza przejąć opolski zakład na własność.

Jak poinformował na konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, PKP Intercity Remtrak przedłużyła do końca 2021 roku umowy dzierżawy części dawnych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Opolu, obecnie należących do spółki Tabor. Według deklaracji Kowalskiego, w dalszej perspektywie możliwe jest przejęcie zakładu w Opolu przez państwo.

Porozumienie, na mocy której PKP Intercity Remtrak przejęło zakład obejmuje dwie umowy dzierżawy. "Pierwsza umowa z syndykiem masy upadłościowej Tabor Opole dotyczy maszyn i urządzeń, na mocy drugiej dzierżawione są od spółki Trinites Polska budynki i teren zakładu. PKP Intercity Remtrak opracowuje obecnie długoterminowy plan rozwoju opolskiego przedsiębiorstwa uwzględniający przygotowanie do jego przejęcia" - wyjaśnia zespół prasowy PKP. Państwowa spółka przejęła także 165 pracowników Wagon Opole.

"Ostatnie tygodnie pokazały nam jak bardzo potrzebujemy polskich spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej, które mogą stanowić koło zamachowe dla polskiej gospodarki i jej poszczególnych sektorów. Jedną z kluczowych branż jest transport kolejowy. Stały rozwój PKP Intercity i jej spółki zależnej PKP Intercity Remtrak pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik myśli długofalowo, dbając o odpowiednie zabezpieczenie swojego taboru, tak kluczowe przy umacnianiu swojej rynkowej pozycji. To także świetna wiadomość dla regionu, bo przejęcie spółki Wagon Opole przez PKP Intercity Remtrak pozwoli utrzymać i stworzyć dodatkowe miejsca pracy" - powiedział Kowalski.

Według informacji biura prasowego PKP, od końca ubiegłego roku w opolskich zakładach PKP Intercity Remtrak wykonał naprawy 56 wagonów. Dodatkowo miesięcznie naprawianych jest 70 zestawów kołowych. Zaplecze techniczne w Opolu i doświadczenie zatrudnionych w nim pracowników pozwalają na wykonywanie napraw wagonów na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją.

Zdaniem Adama Laskowskiego, członka zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych, przejęcie zakładu w Opolu pozwoli na utrzymanie dobrego stanu technicznego i floty pociągów spółki.

"Proces unowocześniania kolei jest niezbędny do tego, aby zapewnić pasażerom bezpieczne i komfortowe podróże. Jego realizacja to w dużym stopniu inwestycje w zakup nowoczesnego taboru, ale także w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów. Inwestycja w spółkę Wagon Opole (...) pozwoli nam to zwiększyć liczbę przeglądów i napraw możliwych do wykonania we własnym zakresie, będąc w mniejszym stopniu uzależnionym od partnerów zewnętrznych" - powiedział Laskowski.

Zgodnie z zapowiedziami Zbigniewa Ciemnego, prezesa PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. zakład w Opolu razem z oddziałami spółki w Warszawie i Idzikowicach będą wykonywać naprawy wagonów zabezpieczające w pełni potrzeby eksploatacyjne PKP Intercity. Potencjalna rozbudowa zakładu w Opolu pozwoliłaby także na wykonywanie napraw okresowych lokomotyw spalinowych.