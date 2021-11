Opole: Plan budżetu stolicy regionu: 124 mln deficytu w 2022 roku

Według planu budżetu miasta Opole na 2022 rok, po stronie dochodów znajdzie się 1,13 mld zł. Jak poinformował w czwartek prezydent miasta, przy wydatkach na poziomie 1,25 mld zł oznacza to 124 mln zł deficytu.

W czwartek opolski ratusz przedstawił plan budżetu na 2022 rok. Według zaprezentowanych założeń, zaplanowano dochody w wysokości 1,134 mld złotych, a wydatki na poziomie 1,25 mld, przy czym na wydatki majątkowe przeznaczone ma być 261,7 mln zł. Zaplanowano 124 mln zł deficytu.

Największą część wydatków (41 proc.) stanowi koszt utrzymania oświaty. Kolejnymi pod względem wielkości wydatkami jest działalność społeczna (19 proc.) i gospodarka komunalna (9 proc.). Osiem procent wydatków to koszt administracji publicznej, a 7 proc. to wydatki na komunikację i łączność.

Planowane zadłużenie miasta w 2022 roku to 553 mln złotych, co stanowi 48,8 proc. dochodów. Według przygotowanej przez urząd miasta prezentacji, w 2021 roku dług miasta wyniesie 495,4 mln zł (42,1 proc. dochodu). 2020 rok zamknął się zadłużeniem w wysokości 382,5 mln złotych, co stanowiło w tym czasie 29,7 proc. dochodów. W okresie 2015-2021 zadłużenie Opola wzrosło o 271 mln zł. W przyszłym roku na spłatę długu wraz z odsetkami Miasto zamierza wydać 63,2 mln zł.

Jak zaznaczył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, miasto nadal zamierza realizować program inwestycyjny, przewidujący m.in. rozpoczęcie prac przy budowie nowego stadionu, kontynuację budowy dwóch centrów przesiadkowych, przebudowę placu przed dworcem PKP czy budowę polderu Żelazna.

