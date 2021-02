Opole: Ponad 400 mln zł pomocy z ZUS dla firm w regionie

W ramach tarczy antykryzysowej opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wsparł ponad 400 mln zł firmy w regionie – poinformował rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Opolski ZUS podsumował siedem edycji wsparcia dla firm w ramach tarczy antykryzysowej, które są realizowane od blisko roku, aby pomóc dotkniętych pandemią firmom z 50 branż.

"Od kwietnia ubiegłego roku umorzyliśmy przedsiębiorcom z woj. opolskiego składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 310,7 mln złotych. Największa kwota umorzeń, bo na ponad 298 mln złotych objęła płatników z pierwszych czterech wersji tarczy. Z tego wsparcia skorzystali prawie wszyscy wnioskujący, bo udział pozytywnie rozpatrzonych wniosków wyniósł w opolskim ZUS aż 96,5 proc. Realnie z tej pomocy skorzystało 38,5 tys. płatników składek z regionu" - poinformował regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Dodatkowo, w ramach świadczeń postojowych, wypłacono 108,5 mln złotych. Beneficjentem tej formy wsparcia jest 23,8 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i niemal 5,7 tys. osób pracujących na umowach cywilnoprawnych.

"Wartość świadczeń postojowych, które wypłaciliśmy dotychczas we wszystkich tarczach to 108,5 mln złotych. Podobnie jak w przypadku umorzenia składek znakomitą większość, bo ponad 103 mln złotych, wypłaciliśmy na wnioski podczas realizacji tarcz 1-4. Aż 91 proc. wniosków, które wpłynęły do opolskiego ZUS, zostały rozpatrzone pozytywnie, a zainteresowani na bieżąco otrzymywali świadczenie na konta bankowe" - podkreślił rzecznik opolskiego ZUS.

W całym kraju ZUS umorzył pracodawcom, przedsiębiorstwom i osobom pracującym na własny rachunek 13,792 mld złotych. Pakiet regulacji prawnych i rozwiązań finansowych w ramach tarczy antykryzysowej przewiduje ponadto świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D), dla umów-zleceń, agencyjnych, a nawet umów o dzieło (RSP-C), wnioski o dodatkowe świadczenia postojowe (RSP-DB, RSP-DD) oraz kontynuację tych świadczeń. W całym kraju z tytułu świadczeń postojowych ZUS wypłacił ponad 5,641 mld złotych.

ZUS przypomina, że o świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po zakończeniu stanu epidemii.