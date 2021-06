Opole: Ponad 7 mln użytkowników kont PUE ZUS

W województwie opolskim blisko 70 tysięcy osób potwierdziło w ZUS założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych - powiedział w sobotę PAP Sebastian Szczurek, rzecznik okręgowy ZUS w Opolu. W skali kraju liczba kont PUE przekroczyła 7 milionów.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie z którego korzystają osoby pracujące, emeryci, renciści, przedsiębiorcy oraz lekarze. Jak poinformował PAP rzecznik opolskiego ZUS, w regionie ponad 67 tys. osób w województwie opolskim potwierdziło dotąd w ZUS założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych. W całym kraju zarejestrowanych jest 7 milionów 40 tysięcy profili na PUE ZUS. Tylko w I kwartale tego roku na taki krok zdecydowało się ponad 2,2 tysiąca mieszkańców regionu, a w całym kraju PUE zyskała 121 tys. nowych użytkowników.

"Na Platformie Usług Elektronicznych można między innymi sprawdzić czy pracodawca regularnie opłaca za nas składki, mieć też wgląd do wystawionych przez lekarza zwolnień chorobowych. Przedsiębiorca może tą drogą zgłosić nowego pracownika do ubezpieczeń czy sprawdzić stan bieżących rozliczeń. Emeryt zaś bez przeszkód może pobrać roczne rozliczenie PIT. Nie dziwi więc fakt, że w ostatnich pandemicznych miesiącach autorska platforma ZUS tak mocno zyskała na popularności. Cieszy nas fakt, że obecnie w skali całego kraju z PUE korzysta już ponad 7 milionów użytkowników" - powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Według danych ZUS, w województwie opolskim rekord nowych użytkowników na PUE padł w poprzednim roku, gdy profil na platformie uruchomiło 12,7 tys. osób. Był to wynik dwa razy lepszy niż w 2019 r., gdy w opolskich placówkach ZUS mieszkańcy potwierdzili 5,8 tys. profili. Wzrost liczby kont ma związek z możliwością aktywowania za jego pośrednictwem polskich bonów turystycznych.

"Za imprezy i usługi turystyczne zapłacimy bonem turystycznym tylko wtedy, gdy korzystamy z konta na Platformie. Stąd wybitnym, pod względem założonych profili, był trzeci kwartał ubiegłego roku. Wtedy to rodzice gremialnie rejestrowali się na PUE, po to, by w wakacje płacić bonem. Na przykład na Opolszczyźnie między czerwcem a sierpniem potwierdziliśmy niemal osiem tysięcy nowych kont na PUE. Średnio, w każdym innym kwartale te wielkości oscylują u nas wokół dwóch tysięcy nowych użytkowników" - wylicza rzecznik.

W typowo wakacyjnym, III kwartale 2020 r., profile na Platformie potwierdziło w jednostkach ZUS na terenie całego kraju 369,9 tys. osób. Było to więcej niż suma nowych kont potwierdzonych w ZUS w całym 2019 r., kiedy PUE zyskało 315 tys. klientów. Jak podkreśla Sebastian Szczurek, był rekordowy okres i nie ma wątpliwości, że przyczyniła się do tego przedwakacyjna gorączka planowania urlopów oraz perspektywa korzystania z polskiego bonu turystycznego na PUE ZUS. W ocenie ZUS, ten rok także może być rekordowy, ze względu na fakt, że z programu Polski Bon Turystyczny można korzystać do marca przyszłego roku, a obecnie na niemal 4,3 mln osób uprawnionych, liczba bonów aktywowanych nie przekroczyła 1,8 mln.

Ponad 3 miliony 150 tysięcy użytkowników zakładając konto na PUE, potwierdziło swą tożsamość w placówce ZUS. Pozostali zrobili to za pośrednictwem profilu zaufanego, kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przy pomocy bankowości elektronicznej. Jak podkreśla ZUS, przez cały czas funkcjonalność platformy jest poszerzana.

"Od połowy maja tego roku lekarze i asystenci mogą korzystać z nowych funkcji, które ułatwiają wystawianie zwolnień chorobowych. Pod kątem przedsiębiorców zmodyfikowaliśmy aplikację ePłatnik i dodaliśmy nowe zakładki, które mają pomóc w określeniu kodu wykonywanego zawodu zgłaszanego do ubezpieczeń pracownika. Wszystkie nowości na PUE można śledzić na stronie internetowej Zakładu, w specjalnej zakładce +Nowości na PUE ZUS+" - wyjaśnia rzecznik ZUS w Opolu.

