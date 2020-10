Opole: Ponad tysiąc wniosków o pomoc dla firm

Ponad 1,2 tysiąca wniosków złożyli opolscy przedsiębiorcy w drugim naborze na granty dla firm dotkniętych przez koronawirusa - poinformowała Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Do rozdania było 10 mln złotych.

Samorząd województwa opolskiego przeznaczył 24,5 mln złotych na wsparcie dla firm, które mają problemy z powodu pandemii koronawirusa. W pierwszym naborze rozdysponowano ponad 14 mln złotych wśród blisko trzystu firm. Drugi nabór odbył się 7 października. Na ten cel przeznaczono 10 mln złotych. Wnioski można było składać od godziny 8 rano za pośrednictwem ePUAP.

"Zainteresowanie tym naborem było tak duże, że regulaminowa pula 150 procent dostępnych w tym naborze pieniędzy wyczerpała się po nieco ponad minucie trwania naboru. O tym, które wnioski znalazły się na końcowych miejscach listy wniosków rekomendowanych do oceny zadecydowały setne części sekundy. Pozostałe złożone wnioski znajdą się na tak zwanej liście wniosków oczekujących na ocenę, którą opublikujemy najpóźniej do 21 października, czyli do 10 dni roboczych po naborze. Wnioski z tej listy będą oceniane w kolejności ich wysłania jeśli po ocenie pierwszej z list, listy wniosków rekomendowanych, pozostaną pieniądze z puli ponad 10,3 mln zł" - poinformowała Kownacka.

Granty na kapitał obrotowy to bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorców udzielane w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Mogli starać się o nie samozatrudnieni, mikro i małe firmy z woj. opolskiego. Wsparcie na 3 miesiące dla konkretnej firmy mogło wynieść od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł, w zależności od liczby zatrudnionych. Wytyczne do naborów przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a pieniądze na ten cel zarząd woj. opolskiego przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020.