Opole: Radni PO apelują do prezydenta miasta i PGE o podjęcie rozmów nt. cen ciepła

Opolscy radni PO apelują do prezydenta miasta i PGE o rozwiązanie problemu podwyżek cen ciepła dostarczanego do dzielnicy Czarnowąsy, przyłączonej do Opola w 2017 roku. Według ratusza eksploatacja sieci w Czarnowąsach jest nieopłacalna, miasto prowadzi rozmowy z PGNiG ws. doprowadzenia do dzielnicy gazu ziemnego.

Problem dostaw ciepła z należącej do PGE elektrowni Opole dotyczy odbiorców z gminy Dobrzeń Wielki i opolskiej dzielnicy Czarnowąsy, która wraz z elektrownią została włączona w granice stolicy regionu. Opole przejęło elektrownię z sąsiadującymi terenami przemysłowymi, ale sieć rozprowadzająca ciepło nadal jest własnością gminy Dobrzeń Wielki.

Gmina Dobrzeń Wielki, która utraciła dochody wynikające z posiadania na swoim terenie elektrowni, od 2017 roku nie prowadzi poważniejszych remontów sieci. W 2021 roku Elkom, spółka-córka elektrowni, wypowiedziała ponad 1,3 tysiącom odbiorców usługę dostaw energii. Od tego roku rolę przejęła Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO), której większościowym udziałowcem jest miasto Opole. Wraz ze zmianą operatora radykalnie wzrosły ceny ciepła. Jak informowali na spotkaniu pod koniec lutego mieszkańcy osiedla Energetyk, zaliczki na poczet ciepła od stycznia są trzykrotnie większe od tych, jakie płacili do końca 2022 roku. Powodem mają być m.in. podwyżki cen energii w PGE, jak i wyższe ceny usług ECO. Wójt Dobrzenia Wielkiego zapowiedział już stopniową likwidację sieci.

W środę z apelem do władz miasta i PGE zwrócili się radni z klubu PO. Samorządowcy uważają, że tysiące mieszkańców, którzy mają ogrzewane domy przez ciepło z elektrowni, z nie swojej winy znalazło się w bardzo trudnej sytuacji.

"Umowa z ECO jest podpisana tylko do 2027 roku. To bardzo mało czasu na to, aby mieszkańcy dzielnicy znaleźli alternatywne źródło ogrzewania swoich domów. Co gorsza, jako posiadacze ekologicznego ciepła systemowego nie mają szans na uzyskanie wsparcia na kupno alternatywnych i ekologicznych źródeł ciepła" - powiedziała Barbara Kamińska.

Radny Tomasz Kaliszan zwrócił uwagę, że od ponad roku prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski nie podjął żadnych kroków w celu znalezienia rozwiązania dla tego problemu. "To jest też dowód na podejście prezydenta do mieszkańców i ekologii w mieście. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której mieszkańcy zostaną odłączeni od ciepła niskoemisyjnego i będą musieli wymieniać źródła ciepła, to nie jest działanie proekologiczne" - uważa Kaliszan.

Radny Przemysław Pospieszyński zwrócił uwagę, że sieć ciepłowniczą z elektrowni Opole budowano przez 30 lat nakładem milionów złotych, a ekologiczne i stosunkowo tanie ciepło było swego rodzaju rekompensatą dla mieszkańców sąsiadujących z elektrownią za uciążliwe sąsiedztwo.

"Kiedy przejmowaliśmy te tereny sześć lat temu prezydent Opola zapewniał, że mieszkańcy przyłączanych terenów tylko na tym zyskają. Teraz okazuje się, że nie ze swojej winy będą musieli płacić krocie za ciepło. Uważam, że miasto, PGE i gmina Dobrzeń Wielki powinny zasiąść do stołu i znaleźć jakieś wyjście z tego problemu. Na pewno nie jest nim proponowana przez ratusz budowa sieci gazowniczej, bo gaz też jest paliwem przejściowym, a wojna pokazała, że niepewnym. Biorąc pod uwagę zyski PGE, utrzymanie sieci przy rozsądnych cenach za ciepło nie jest rzeczą niemożliwą" - pokreślił Pospieszyński.

Samorządowcy uważają, że w przypadku likwidacji sieci, miasto powinno uwzględnić w swoim programie ochrony powietrza wsparcia dla osób, które zostaną odcięci od ciepła systemowego.

Rzecznik ratusza Adam Leszczyński w przesłanym mediom oświadczeniu poinformował, że eksploatacja sieci w Czarnowąsach jest nieopłacalna, a miasto od dwóch lat prowadzi rozmowy z PGNiG na temat możliwości doprowadzenia do dzielnicy gazu ziemnego.

