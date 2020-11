Opole: Regionalny ZUS udzielił pomocy dla ponad 4 tysięcy firm

Od początku epidemii z ulg oferowanych przez opolski ZUS skorzystało już ponad 4,3 tys. firm - poinformował rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek. Najczęściej przedsiębiorcy korzystali z odroczenia terminów płatności składek.

Rzecznik opolskiego ZUS przypomina, że firmy dotknięte skutkami epidemii COVID-19 mogą skorzystać z różnych form pomocy przygotowanej przez ubezpieczyciela. W utrzymaniu stanu zatrudnienia i zachowaniu płynności finansowej firm, miały pomóc dotacje i takie formy tarczy antykryzysowej, jak abolicja składkowa za konkretne miesiące, wypłata świadczeń postojowych i dodatkowych świadczeń postojowych.

Dodatkowo ZUS proponował odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty. Do tej pory skorzystało z tej możliwości ponad 4,3 tysiąca firm z województwa opolskiego.

"Od połowy marca niemal 3600 firm i przedsiębiorstw otrzymało z opolskiego ZUS zgodę na odroczenie terminu płatności składek na bardziej sprzyjający czas. Wnioski uzasadniano trudnościami związanymi z COVID-19. W całej Polsce po ten rodzaj ulgi sięgnęło prawie 145 tysięcy pracodawców i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Odroczenie terminu płatności składek to nie wszystko. Jeśli przedsiębiorca wpadł w poważne kłopoty i nie zdołał wywiązać się ze zobowiązań wobec ZUS, to mógł wystąpić o rozłożenie zadłużenia na raty. To druga pod względem popularności ulga, z której postanowili skorzystać przedsiębiorcy z Opolszczyzny" - powiedział Szczurek.

W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy opolski ZUS zawarł 370 umów o rozłożeniu spłaty należności w ratach. Kolejnym 250 przedsiębiorcom z regionu zmieniono na korzystniejsze warunki umowy o rozłożeniu na raty należności z racji powstałego zadłużenia, a z ponad 90 opolskimi firmami zawarto porozumienie o zmianie warunków umowy o odroczeniu terminu płatności składek. W skali całego kraju od marca z tych form pomocy w całej Polsce skorzystało 184,5 tysiąca płatników składek.

ZUS podkreśla korzyści oferowanych kół ratunkowych dla płatników. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o przesunięciu terminu płatności składek lub rozłożeniu ich na raty przed terminem płatności, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. "Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy" - zaznaczył rzecznik opolskiego ZUS.