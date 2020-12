Opole: Siedmiu naukowców PO otrzymało grant MINIATURA

Siedmiu młodych naukowców z Politechniki Opolskiej otrzymało granty MINIATURA w czwartej edycji konkursu organizowanego przez Naukowe Centrum Nauki. Wśród docenionych badań jest m.in. laserowe stapianie proszków tytanu, czy efektów wybuchowego łączenia materiałów.

Jak poinformowała Anna Kułynycz z biura prasowego Politechniki Opolskiej, w czwartej edycji konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki granty MINIATURA otrzymała rekordowa liczba naukowców tej uczelni. Prorektor ds. nauki i rozwoju PO, prof. Grzegorz Królczyk podkreśla, że nagrody są także uznaniem dla wkładu kadry uczelni do potencjału naukowego i gospodarczego kraju, a ich zdobywcy mają przed sobą lata pracy.

"Mówimy o młodych pracownikach, którzy w zasadzie dopiero zaczynają rozwijać swoją karierę naukową. To satysfakcjonujący wynik. Najważniejszą wartością w zabieganiu o granty jest to, że naukowcy muszą przemyśleć swoją pracę naukową, opracować krótką strategię rozwoju dla siebie i na tym zbudować wniosek" - wyjaśnia prof. Królczyk.

Wśród nagrodzonych badań znalazły się m.in. testy zmęczeniowe próbek proszków stopu tytanu stapianych przy pomocy lasera prowadzone przez dr. inż. Roberta Owsińskiego.

"Zaplanowane badania umożliwią rozpoznanie mechanizmów degradacyjnych zachodzących w elementach wytworzonych tą techniką pod wpływem oddziaływania obciążeń nieproporcjonalnych w odniesieniu do kierunku przyrostu materiału podczas procesu wytwarzania. Planowany do wykorzystania materiał ma szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym oraz w medycynie. Wykorzystywany jest na potrzeby wytwarzania konstrukcji lekkich oraz implantów, gdzie również istotny jest stosunek objętości elementu do jego wytrzymałości" - tłumaczy dr inż. Owsiński.

Nagrodzony w konkursie dr. hab. inż. Andrzej Waindok zajmie się badaniem właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów warstwowych łączonych metodą platerowania wybuchowego.

"Skupię się na określeniu podstawowych parametrów elektrycznych i magnetycznych nietypowych materiałów składających się z warstw łączonych wybuchowo. Planuję wykonanie zarówno pomiarów tych parametrów, jak i przeprowadzenie złożonych symulacji komputerowych rozkładu pola elektromagnetycznego w poszczególnych warstwach. Badane przeze mnie materiały będą składały się z różnych warstw metali czystych i ich stopów. Tego typu materiały znajdują zastosowanie w przemyśle elektroenergetycznym, elektrotechnicznym, elektrochemicznym, hydro-elektrometalurgicznym, a także zbrojeniowym, czy nawet kosmicznym. W ramach grantu planowana jest współpraca z firmą Explomet, która jako jedyna w Polsce zajmuje się wytwarzaniem materiałów warstwowych metodą platerowania wybuchowego" - zaznacza naukowiec.

Współpracująca z czeską uczelnią VSB w Ostrawie dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk będzie prowadziła badania mające na celu ulepszenie nieinwacyjnych interfesjów mózg-komputer, które w przyszłości mogą być wykorzystywane m.in. w procesach sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

Władze Politechnik Opolskiej podkreślają, że granty uzyskane przez jej naukowców są najlepszym dowodem na wzrost znaczenia bliskiej współpracy naukowców ze światem przemysłu, który z jednej strony oczekuje od naukowców nowych rozwiązań, a jednocześnie udostępniając uczelniom stosowane przez siebie technologie, wskazuje kierunki badań, które w niedalekiej przyszłości mogą znaleźć praktyczne zastosowanie lub pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przemyśle lub medycynie.