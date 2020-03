Opole: Sindbad zawiesza wszystkie kursy autokarowe

Opolska firma Sindbad zawiesza wszystkie regularne kursy na liniach międzynarodowych - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej. Ostatnie autokary tej firmy pojadą na trasę w sobotę 28 marca.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Sindbada zarząd spółki informuje, że w obliczu obecnej sytuacji realizacja regularnych linii międzynarodowych stała się niemożliwa. W związku z powyższym wszystkie połączenia oferowane przez platformę Sindbad od 29 marca zostają czasowo zawieszone.

"Co prawda sytuacja na polskiej granicy znacznie się poprawiła, jednak przypadki, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach na terenie Niemiec, a także dramatycznie spadająca ilość osób podróżujących na trasach międzynarodowych, w zasadzie uniemożliwiają normalną realizację linii. W obliczu rosnącego zagrożenia, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych kierowców i pilotów, a także ich rodzin i bliskich, zdecydowaliśmy o całkowitym zawieszeniu wszystkich realizowanych przez nas połączeń z dniem 29 marca" - napisano w komunikacie.

Według informacji spółki, ostatni kurs do Niemiec będzie realizowany w środę 25-go marca na linii Frankfurt i Aachen, oraz w czwartek 26-go marca na linii Monachium, a do Polski odpowiednio w piątek 27 marca i w sobotę 28 marca. Natomiast ostatni kurs do Wielkiej Brytanii wyjedzie z Polski w środę, ostatni kurs do Polski w sobotę 28 marca.

Przewoźnik z Opola informuje, że poza kursami liniami regularnymi, które zostają zawieszone do odwołania, nadal będzie istniała możliwość wynajęcia autokarów, którymi w miarę potrzeby mogły wracać do kraju grupy pasażerów.

"Dysponujemy zarówno naszym taborem, ale też autokarami wielu naszych partnerów, którzy mają swoje siedziby na terenie całej Europy. W przypadku potrzeby zorganizowania takiego transportu pozostajemy do Państwa dyspozycji" - zapewnia przewoźnik.