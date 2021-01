Opole: W NBP uruchomiono maszynę do wymiany drobnych na banknoty

W siedzibie opolskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego we wtorek uruchomiono specjalną maszynę, w której można wymienić drobne na grubsze nominały. Zdaniem rzecznika NBP w Opolu Sławomira Kusza, rozwiąże to problem zalegających w domach Polaków groszówek.

Jak podkreśla Kusz, maszyna, w której można wymieniać drobne na większe nominały, powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem wielu Polaków, którzy już dzisiaj mają problem, co zrobić z zalegającymi w szufladach i skarbonkach drobniakami.

"Prawie w każdym gospodarstwie domowym jest miejsce, gdzie odkłada się drobne pieniądze. Potem, gdy np. słoik się napełni, nie za bardzo wiadomo, co z nim zrobić - banki nie chcą bilonu przyjąć, a ekspedientki w sklepach nie mają czasu, by te grosze przeliczać. Dlatego zapraszamy do NBP, gdzie ten problem rozwiążemy" - doradza Kusz.

Bankowcy przypominają, żeby przed wrzuceniem bilonu do maszyny sprawdzić, czy wśród monet nie zawieruszyły się pieniądze innych państw lub żetony, które będą odrzucane przez urządzenie.

Jak powiedział Kusz, z podobnych urządzeń będzie można skorzystać w oddziałach NBP na terenie całej Polski.