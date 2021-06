Opole: Wody Polskie: niepoki spadek zainteresowania samorządów transportem wodnym

Niepokoi spadek zainteresowania tematyką transportu wodnego ze strony samorządu - ocenił w czwartek w Opolu prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca.

Prezes PGW Wody Polskie w czwartek przyjechał do Opola, gdzie uczestniczył w inauguracyjnym spotkaniu Rady Doradczej do Spraw Dorzecza Odry przy wojewodzie opolskim.

W swoim wystąpieniu podkreślał rolę inwestycji prowadzonych przez Wody Polskie na rzecz zarówno przywrócenia Odrze funkcji szlaku transportowego, jak i bezpieczeństwa ludzi mieszkających nad tą rzeką i jej dopływami.

"Niepokoi mnie zdecydowany spadek zainteresowania tematyką transportu wodnego ze strony samorządu. Pracuję nad Odrą już od 2007 roku. W tamtych czasach były uchwały, dezydraty sejmików województw, powiatów, powstawały zespoły formalno-prawne bardzo prężnie działające. Być może dzisiaj te jednostki widzą nasze działania i ograniczają się do ich obserwowania, jednak współpraca z samorządami jest bardzo potrzebna, bo jesteśmy z drugiej strony bardzo mocno atakowani" - powiedział prezes Wód Polskich.

Zdaniem Dacy niektóre środowiska określające się jako ekologiczne, obecnie koncentrują się na powstrzymywaniu procesu zagospodarowywania Odry.

"Przeciwnicy działań Wód Polskich na Odrze nie chcą rozbudowy wałów. Chcą, by przesiedlać ludzi z terenów zagrożonych powodziowo, a to całe miasta i miasteczka, więc jest to działanie utopijne. Ale być może w przyszłości, mam nadzieję, jak najbardziej odległej, będą próbowali odwrócić system działalności inwestycyjnej na Odrze i planowania żeglugi śródlądowej" - wyjaśniał.

Dodał, że konieczne jest przywrócenie dobrej współpracy między grupami eksperckimi, administracją rządową i reprezentującymi mieszkańców samorządowcami nad przygotowywaniem i wyjaśnianiem idei gospodarki wodnej - w tym przywrócenia Odrze funkcji transportowych. Jak zaznaczył, na ten cel są wydawane olbrzymie środki, czego przykładem są prowadzone przez Wody Polskie inwestycje, których wartość tylko w 2021 roku wyniesie 2,5 mld zł.

Uczestniczący zdalnie w konferencji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wyraził nadzieję, że powołana w czwartek opolska rada będzie współpracować z podobnymi ciałami działającymi przy wojewodach z pozostałych województw mających styczność z Odrą, co w ocenie wiceministra, pozwoli na przygotowywanie i realizację planów obejmujących swoim zasięgiem całą Odrę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl