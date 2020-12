Opole: Wojewoda zarzuca politykom KO hipokryzję i kłamstwa na temat Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wojewoda opolski Adrian Czubak określił jako kłamstwa twierdzenia polityków KO i prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, jakoby przy podziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych preferowano samorządy, w których rządzi Zjednoczona Prawica.

W środę na konferencji prasowej wojewoda odniósł się do twierdzeń prezydenta Opola i polityków Koalicji Obywatelskiej na temat rzekomej stronniczości w rozdzielaniu środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podkreślił, że jednym z celów FIL jest zrównoważony rozwój całej Polski w przeciwieństwie do tendencji panujących przez ostatnie dziesięciolecia, gdy skupiano się głównie na rozwoju dużych miast.

Czubak przypomniał, że samorządy województwa opolskiego w ramach FIL otrzymały wsparcie w wysokości 229 mln zł, przy czym wnioski w drugiej turze były przydzielane na podstawie konkursów, które wygrali autorzy najlepszych projektów. Odnosząc się do zarzutów ze strony wicemarszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańcy (KO) i radnej Opola Barbary Kamińskiej (KO) na temat preferowania w dotowaniu ze środków FIL samorządów kierowanych przez PiS, wojewoda określił je mianem "CDP, czyli ciągu dalszego pierdoletów", przypominając, że jednym z głównych beneficjentów projektu jest samorząd województwa, kierowany przez koalicję KO-Mniejszość Niemiecka i PSL.

Wojewoda stwierdził, że jest zaskoczony twierdzeniami radnej Kamińskiej, iż z powodu braku środków z FIL zagrożona może być przebudowa polderu Żelazna, w sprawie którego na początku grudnia podpisały porozumienie Wody Polskie, zarząd województwa i władze miasta Opole. Wojewoda zapowiedział, że w takiej sytuacji musi ostrzec Wody Polskie, że miasto Opole być może nie wywiąże się ze swojej części porozumienia w sprawie finansowania tego projektu i w tej sytuacji państwowa spółka będzie musiała szukać brakujących pieniędzy w innych źródłach.

Czubak zarzucił prezydentowi Opola manipulację informacjami na temat pomocy otrzymanej od rządu. Przypomniał, że w zeszłym roku, w pierwszej turze FIL Opole otrzymało w trybie bezkonkursowym 31,5 mln zł na inwestycje. "Żaden opolski samorząd nie został bez pomocy ze strony rządu PiS" - podkreślił Czubak.

Po konferencji prasowej wojewody głos zabrał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Na swoim profilu FB napisał:

"W zeszłym tygodniu domagałem się TRANSPARENTNOŚCI w podziale pieniędzy z naszych podatków. W ramach rządowego funduszu Opole dostało 0 zł - na budowę przedszkola, sali gimnastycznej i Domu Pomocy Społecznej. Poprosiłem zatem o listę rankingową z punktacją projektów ...zamiast listy otrzymałem agresję od wojewody. PiS przed wyborami obiecywał, że nie będzie Polski A i Polski B. Tymczasem pieniądze z rządowego funduszu popłynęły szeroko do Polski wschodniej. Podkarpacie dostało 3 razy więcej kasy niż opolskie. Opolskie 89 zł na mieszkańca a podkarpackie 242 zł. PiS docenił też mocno lubelskie, świętokrzyskie i podlaskie! Panie wojewodo, co Pan na to? (...). Pamiętam jedynie, że jak mieszkańcy Opola dokładali się do inwestycji rządowej Polderu Żelazna, to mówił do mnie innym tonem. Jak prosił o bezpłatne użyczenie CWK na szpital polowy, to również tak było. Służę mieszkańcom bez względu na ich poglądy. Tam, gdzie trzeba, wspieram też rząd, choć różnimy się politycznie. Łączy nas Polska i nasi obywatele. Tak to widzę. Jak marszałek z PO odbierał opolanom 50 mln zł na drogi - protestowałem. Jak PiS traktuje nas jak gorszy sort - protestuję" - napisał Wiśniewski.