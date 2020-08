Opole: Wspólny projekt śląskich i opolskich samorządowców rewitalizacji linii kolejowej

Samorząd województwa opolskiego wspólnie z władzami Raciborza złożył do Ministerstwa Infrastruktury projekt rewitalizacji linii kolejowej Racibórz-Racławice Śląskie. Jak informuje biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, koszt inwestycji to około 375 mln zł.

Przywrócenie połączenia kolejowego między Raciborzem w województwie śląskim i Racławicami Śląskimi w województwie opolskim to wspólny projekt samorządowców z obydwu województw, którzy liczą na wsparcie inwestycji w ramach rządowego projektu Kolej Plus.

Jak informuje opolski urząd marszałkowski, szacowany koszt rewitalizacji nieczynnego od ponad dwudziestu lat szlaku pasażerskiego to około 375 mln złotych. Szymon Ogłaza, wicemarszałek województwa opolskiego podkreśla, że odbudowana i zmodernizowana linia połączyłaby Racibórz z miejscowościami na południu województwa opolskiego, dając lepszą możliwość w dotarciu mieszkańców wielu miejscowości z polsko-czeskiego pogranicza z dużymi ośrodkami miejskimi w obydwu województwach.

"Jesteśmy liderem tego projektu i podpisaliśmy wniosek skierowany do ministerstwa dotyczący rewitalizacji tej linii. Włączyły się w to wszystkie samorządy wzdłuż tego połączenia, zarówno po stronie województwa śląskiego, jak i opolskiego. Musimy zdobyć na ten cel 50 milionów wkładu własnego. My zobowiązujemy się po wszystkich pracach remontowych do utrzymywania ruchu pasażerskiego. Chcemy, aby powiat głubczycki wrócił na mapę kolejową" - powiedział Ogłaza, cytowany w informacji urzędu marszałkowskiego.

Samorządowcy z powiatu głubczyckiego mają nadzieję, że zmodernizowana trasa kolejowa odciąży drogi lokalne i umożliwi lepszy przepływ osób z obydwu województw. W ocenie autorów projektu, największym problemem będzie zgromadzenie 15 proc. wkładu własnego, dlatego też samorządy liczą na wsparcie ze strony państwa.

Planowana w ramach projektu rewitalizacja zakłada odbudowę nawierzchni torowej, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków kolejowych, systemu sterowania ruchem kolejowym. Obejmie linie kolejowe: nr 177 Racibórz-Głubczyce i nr 294 na odcinku Głubczyce-Racławice Śląskie o łącznej długości 53 km.