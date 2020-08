Opole: Zaczytane Opolskie po raz czwarty

W pierwszych dniach września Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu rozpoczyna tegoroczną edycję akcji "Zaczytane Opolskie", której celem jest aktywizacja czytelnicza lokalnych społeczności. Akcja odbędzie się po raz czwarty, a znani autorzy odwiedzą 23 miejscowości regionu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu organizuje akcję wspólnie z bibliotekami publicznymi województwa.

Pomysłodawcą i stroną finansującą akcję od czterech lat jest marszałek województwa opolskiego, który po dużym zainteresowaniu pierwszych trzech edycji podjął decyzję o jej kontynuacji. Dyrektor WBP w Opolu Tadeusz Chrobak podkreśla, że dzięki akcji miłośnicy czytelnictwa z 23 miejscowości, oddalonych często od dużych miast, mogą spotkać się z autorami swoich ulubionych książek.

"Chcemy umożliwić spotkania z żywymi autorami mieszkańcom w całym regionie. A że misją biblioteki wojewódzkiej jest pomoc tym najmniejszym placówkom w regionie, więc organizujemy +Zaczytane Opolskie+. Tym samym promujemy czytelnictwo na obszarze całego województwa, we wszystkich jego powiatach, w tym w mniejszych ośrodkach, w których działają biblioteki publiczne" - zaznaczył Chrobak.

W tym roku zaplanowano spotkania z autorami książek, osobami znanymi i cenionymi, a przede wszystkim lubianymi. Przemyślany dobór bohaterów spotkań - autorów różnych gatunków literackich, piszących dla dzieci i dorosłych, osób znanych z mediów, erudytów, laureatów znaczących nagród literackich, autorytetów literackich - daje szansę na zainteresowanie różnych grup i środowisk czytelników.

W tym roku spotkania odbędą się w miasteczkach i wsiach, w których ich dotąd nie było. Tym sposobem projekt obejmie wszystkie powiaty województwa. W 23 miejscowościach czytelnicy będą mieli okazję do spotkania swoich ulubionych pisarzy, rozmowy i zdobycia autografu. Wśród gości będzie Jacek Fedorowicz, Mariusz Szczygieł, Marcin Kydryński, Anna Maruszeczko, Ewa Kassala czy Tomasz Różycki.

"Otwarciem jesiennego sezonu będzie nasz udział w Narodowym Czytaniu 2020. W tym roku 5 września będzie czytany dramat Juliusza Słowackiego +Balladyna+. U nas gościem specjalnym i lektorem opolskiej recytacji będzie aktor Tomasz Stockinger. Wydarzenie to będzie znakomitym preludium do uroczystego rozpoczęcia projektu +Zaczytane Opolskie+. Jego bohaterką będzie Otylia Jędrzejczak - mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, współautorka biografii +Otylia. Moja historia+. Zakończenie projektu przewidziano na 26 listopada br., kiedy to ze słuchaczami w Czytelni WBP w Opolu spotka się dr Andrzej Kruszewicz - dyrektor warszawskiego zoo, a przede wszystkim weterynarz, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii, założyciel i honorowy członek Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, niestrudzony popularyzator wiedzy o zwierzętach" - zapowiada Chrobak.