Opole: Zarząd WSSE zapowiada kontynuację aktywnej polityki w regionie

Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK będzie kontynuował aktywną politykę wspierania przedsiębiorczości - powiedział na konferencji prasowej w Opolu wiceprezes WSSE Krzysztof Drynda.

Jak poinformował dziennikarzy na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu wiceprezes WSSE Krzysztof Drynda, w ubiegłym roku wartość projektów zrealizowanych na terenie województwa opolskiego z udziałem WSSE osiągnęła poziom 200 mln złotych. Jak powiedział Drynda, stało się to przy rosnącej aktywności ze strony władz i pracowników WSSE.

"W ciągu ostatnich dwóch lat WSSE zainwestowała 120 mln złotych. Dla porównania, pierwsze dwadzieścia lat działania WSSE to inwestycje rzędu 280 mln złotych. Te kwoty wskazują na stopień zaangażowania kadry w aktywne wspieranie przedsiębiorczości na terenie naszego działania. Dzięki nowym rozwiązaniom, chcemy ten poziom utrzymać" - powiedział Drynda.

Do programu wspierania przedsiębiorczości wiceprezes WSSE zaliczył m.in. projekt budowy sześciu hal produkcyjno-magazynowych o łącznej wartości 120 mln złotych, które będą oferowane małym i średnim przedsiębiorcom pod wynajem. Kolejnym projektem jest Fundusz Pożyczkowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, z którego gminy mogą pozyskać środki na przygotowanie terenów pod potrzeby przedsiębiorców. Pierwszym samorządem, który skorzysta z funduszu jest dolnośląska Jaworzyna Śląska.

Kolejnym narzędziem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw to przeznaczony specjalnie dla nich fundusz pożyczkowy, gdzie przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki do miliona złotych. W tej chwili produkt jest oferowany dla firm z terenu Dolnego Śląska, jednak Drynda nie wykluczył poszerzenia oferty na kolejne regiony.

"W tej chwili mamy ofertę kompleksową, z której mogą skorzystać samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu naszego działania. Jej uzupełnieniem jest zakup terenów inwestycyjnych, tak jak miało to miejsce w Brzegu i Nysie. Co ważne, nie czekamy biernie na inwestorów. Niedługo ruszamy z misją do Chin, by omówić możliwości współpracy z tamtejszymi firmami z branż pracujących na rzecz elektromobilności" - powiedział Drynda.

Drynda zapowiedział rozpoczęcie prac nad budową Centrum Kompetencji, gdzie będą szkolone kadry pod konkretne potrzeby przedsiębiorstw inwestujących w obszarze działania WSSE.

"To będzie placówka pracująca na potrzeby szkolnictwa zawodowego. Chcemy stworzyć warunki kształcenia specjalistów w specjalnościach najbardziej poszukiwanych przez inwestorów. I chodzi tu zarówno o wsparcie nauki zawodu od podstaw, jak i przekwalifikowania pracowników z innych branż" - powiedział wiceprezes WSSE.

Jak podkreśla wiceprezes Drynda, działania WSSE zrealizowane 2019 roku zostały zauważone przez prestiżowe plebiscyty. Spółka została doceniona przez coroczny ranking fDi Magazine - "Global Free Zones of the Year", w którym WSSE została wyróżniona jako miejsce szczególnie atrakcyjne na lokowanie dużych inwestycji w Europie. Po raz pierwszy w historii WSSE otrzymała także "Perłę Polskiej Gospodarki" - jedno z najbardziej prestiżowych krajowych wyróżnień. Kapituła doceniła przede wszystkim innowacyjność prowadzonych w strefie projektów, sposób ich wdrażania oraz wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Ogółem w 2019 roku WSSE udzieliła wsparcia 19 projektom, o łącznej wartości 1,3 mld złotych