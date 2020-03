Opolski samorząd przeznaczył 25,5 mln na zwalczanie skutków epidemii

Zarząd województwa opolskiego przeznaczył dodatkowe 16,5 mln złotych dla szpitali i 9 mln złotych dla osób tracących pracę w ramach działań mających na celu minimalizację skutków epidemii.

Jak poinformowało biuro prasowe urzędu marszałkowskiego, w środę zarząd województwa opolskiego podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych 16,5 mln złotych dla szpitali oraz 9 mln złotych dla osób tracących pracę i preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

"Zamierzamy przeznaczyć 16,5 miliona złotych dodatkowego wsparcia dla instytucji i osób, które działają na styku z osobami zagrożonymi lub już zarażonymi koronawirusem. Mowa tu przede wszystkim o szpitalach i ratownictwie medycznym. Dyrektorzy szpitali, które już realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostaną poproszeni o zgłoszenie dodatkowych potrzeb w tym zakresie. Będziemy czekać na tę informację do piątku" - powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Drugą sferą działań uznanych przez zarząd województwa za istotne w sytuacji epidemii, to zwiększenie opieki nad seniorami.

"Najprościej i najszybciej możemy teraz przesuwać pieniądze w ramach już realizowanych projektów unijnych. Dlatego istotnymi partnerami zarządu województwa będą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Opolskiej oraz Miasto Opole. ROPS we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w gminach i powiatach będzie starał się objąć opieką domową wszystkich potrzebujących seniorów. Również do piątku zarząd województwa czeka na informacje, jakie potrzeby w tym zakresie ośrodki z całego regionu zgłoszą. Od nich będą zależały kolejne działania. Wiemy już teraz, że część tego wsparcia będzie dotyczyła zakupu środków ochrony osobistej, m.in. dla opiekunów medycznych i pracowników socjalnych, którzy opiekują się seniorami" - wyjaśnia marszałek Buła.

Trzecią sferą, którą zamierza wesprzeć samorząd województwa, jest gospodarka w regionie.

"Działania w sferze zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego będziemy prowadzić wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i powiatowymi urzędami pracy. Wiemy, że szybko możemy uruchomić dodatkowe 9 milionów złotych na pomoc dla osób, które znalazły się bez pracy. Dla przedsiębiorców uruchomimy system pożyczkowy - w ramach Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oferujemy bardzo nisko oprocentowane pożyczki, z co najmniej półrocznym okresem karencji. Będą to pożyczki do wysokości 50 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że pozwolą na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w najbliższym czasie" - powiedział Buła.