Opolskie: 9 tys. mieszkańców regionu otrzyma z ZUS nadpłacony podatek

W województwie opolskim ZUS dokona zwrotu nadpłat podatku blisko 9 tysiącom świadczeniobiorcom - powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Zwroty nadpłaconego podatku w przypadku świadczeniobiorców z ZUS dotyczą osób, które pobierają świadczenie w wysokości od 4 920 do 12 800 złotych. Cała operacja odbędzie się automatycznie i bez potrzeby składania dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, w skali regionu zwrot nadpłaty podatku otrzyma 8379 osób. W skali całego kraju zwrot nadpłat w lutym otrzyma 421 tys. uprawnionych, czyli ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. (ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto).

Po pierwszych, niższych wypłatach dla części świadczeniobiorców, będących skutkiem tych rozwiązań, Minister Finansów rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 roku przedłużył zasady obliczania zaliczki na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 roku. Zmiana przepisów powoduje, że emeryt lub rencista otrzyma ze świadczeniem za luty 2022 r. zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

Świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl