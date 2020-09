Opolskie: Cudzoziemcy wracają do baz danych ZUS

Po okresie zamrożenia gospodarki z powodu koronawirusa wzrasta liczba obcokrajowców, którzy opłacają składki ZUS w województwie opolskim - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu. W opolskich placówkach ZUS zgłoszonych jest 17,2 tys. cudzoziemców.

Jak informuje Szczurek, po zastoju w firmach wywołanym pandemią koronawirusa, w regionie ponownie rośnie liczba obcokrajowców opłacających składki u polskiego ubezpieczyciela.

"Po kilku chudszych miesiącach w zgłaszaniu przez pracodawców do ZUS osób z innym paszportem niż polski, od lipca to się zmienia. W naszym regionie jeszcze na początku maja do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 15,6 tysięcy cudzoziemców i była to najniższa liczba od kilka lat. Teraz to ponad 17 tysięcy obcokrajowców" - powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Według danych ZUS, w województwie opolskim najliczniejszą grupą legalnie pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Opolscy pracodawcy zadeklarowali opłacanie składek za ponad 14,8 tysięcy osób z paszportem tego kraju. Na kolejnych miejscach są obywatele Mołdawii (509), Białorusi (358) i Gruzji (252). Jedocześnie z danych ZUS wynika, że na początku września na terenie województwa opolskiego 151 Ukraińców prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą.