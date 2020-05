Opolskie: Dodatkowe 3,6 mln złotych dla Lokalnych Grup Działania

Działające w województwie opolskim Lokalne Grupy Działania otrzymają na swoją działalność dodatkowe 3,6 mln złotych - poinformowało biuro prasowe urzędu marszałkowskiego w Opolu.

Jak poinformowało biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, działające na terenie województwa Lokalne Grupy Działania otrzymają dodatkowe 3,6 mln złotych. To bonus dla tych, którzy najlepiej realizują swoje lokalne strategie rozwoju, sprawnie i efektywnie dzielą wśród beneficjentów pieniądze na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

"Lokalne Grupy Działania to ogromne, wielowątkowe dzieło. Z jednej strony organizują one życie na wsi, generują pomysły i tworzą projekty, służące rozwojowi obszarów wiejskich - i to jest ten aspekt integracyjny, społeczny. Z drugiej zaś strony Komisja Europejska od kilku lat dużą wagę przykłada do rozwoju przedsiębiorczości na wsi i dlatego na to też są pieniądze. Bo przecież ludzie przedsiębiorczy i możliwości działania są wszędzie, a ponadto tworzą one nowe miejsca pracy blisko miejsca zamieszkania" - podkreśla Andrzej Buła, marszałek województwa.

O zwiększenie kwot na wsparcie realizacji działań w ramach lokalnych strategii mogły się starać te Lokalne Grupy Działania, które na dzień 31 sierpnia 2019 r. zawarły umowy na co najmniej 60 proc. wartości kwot, wcześniej przyznanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każda z lokalnych grup, ubiegająca się o dodatkowe pieniądze zobowiązała się do tego, że co najmniej połowę otrzymanej kwoty przeznaczy na rozwój przedsiębiorczości na wsi, czyli na zakładanie nowych bądź rozwijanie istniejących już firm. Druga połowa pozyskanych kwot będzie przeznaczona na projekty samorządów czy stowarzyszeń, służących uatrakcyjnianiu obszarów wiejskich.

Wnioski złożyło pięć Lokalnych Grup Działania. Najwięcej - milion złotych - otrzymało Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Najmniej, po 470 tysięcy zł, Stowarzyszenie "Euro-Country" i Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna".